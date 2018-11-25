Законы о растаможке "евроблях" вступили в силу: что меняется

С сегодняшнего дня, 25 ноября, вступают в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

Засилье машин с иностранной регистрацией на украинских дорогах может исчезнуть уже к лету. Не помогли ни массовые протесты в правительственном квартале, ни показательное сожжение престижного внедорожника "на бляхах" у стен парламента. Выдержав паузу, пока "бляхеры" перекрывали автодороги по всей Украине, первым о наказании заговорил министр внутренних дел.

"Лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили свое право на протест в ущемление прав других людей. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения", – утверждает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Владельцы автомобилей на иностранных номерах возмутились принятыми законами, потому что они делают невыгодным растаможивание подержанных иномарок, которые относительно дешево сбывают в Европе. Они потребовали, чтобы президент не подписывал их, но он подписал. И подчеркнул: те, кто возьмется за растаможку оперативно, смогут оплатить полцены.

"Дали 50% скидки, если ты вы это быстро сделаете. Не платите контабандистам по 500 евро для того, чтобы они прикрывали вас, а заплатите в бюджет. Каждая копейка, которая будет заплачена так называемыми евробляхерамы будет направлена украинскому пенсионеру. Напрямую – в Пенсионный фонд ", – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Владельцам автомобилей на иностранной регистрации обещают еще полгода лояльности. За это время они должны уехать за границу, найти владельца или фирму, где приобретена машина, и получить необходимые документы о покупке. Скидка на растаможку от правительства будет действовать три месяца.

Формула растаможка прописана таким образом, что акциз на машину растет с годом ее выпуска. Чтобы получить украинские номера, кроме акциза, даже акционного, к стоимости "бляхи" следует добавить еще треть ее цены – обязательная для всех пошлина, НДС и отчисления в Пенсионный фонд.

Судьба полумиллиона "блях" в Украине может сложиться по трем сценариям. Первый – растаможка по принятым законам. Второй – разборка и продажа по запчастям. Третий – так называемое донорство запчастей для такой же модели с украинскими номерами.

Эксперты считают, что массового растаможивания не будет.

"Львиной долей этих автомобилей владеют литовские юридические лица, литовские фирмы", – рассказал адвокат Юрий Мартыненко

"Бляхи" будут оставаться в Украине, пока Кабмин не пропишет механизма их легализации. Какое-либо постановление Кабмина, которое бы регламентировало четко, как растаможивать, куда обращаться – не принималось. Чем быстрее оно будет, тем меньше шансов будет для фирм-однодневок.

Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало законы №8487 и №8488, касающиеся правил растаможивания автомобилей на еврономерах.

А ранее на этой неделе, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а 23 ноября их подписал президент Петр Порошенко.