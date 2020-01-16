Закрыл глаза на опасность для людей: СБУ поймала на взятке работника ГСЧС

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт получения взятки одним из заместителей начальника управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал 66 тыс. грн за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать акты ввода в эксплуатацию этих систем", – говорится в сообщении.
Системы смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их "легализация" состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.
Действия чиновников ГСЧС создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах, что могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.
"Двум должностным лицам ГСЧС Украины, в том числе заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч. 3 ст. 369 УК", – добавили в СБУ.
Сейчас в рамках уголовного производства проводится проверка информации о 68 аналогичных эпизодах действий чиновников.
Напомним, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.
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