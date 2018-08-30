"Закрыла своим телом детей": семья, изувеченная обстрелом в Авдеевке, возвращается к жизни

Как рассказать о тех, кто пережил ад и вот уже четвертый год не может прийти в себя? Какие подобрать слова, рассказывая о детях, кричащих под обстрелами, о мечущихся матерях, которые укрывают детей от осколков? И все это не эпизоды прошедших войн, а совсем недавнее прошлое Донбасса… Когда слов не хватает, на помощь приходят фотографии. Именно так фотокнига "Донбасс и Мирные", подготовленная Фондом Рината Ахметова, рассказывает о судьбах.

Чудо

Авдеевка, декабрь 2014 года. Многоэтажный дом, где в квартире на первом этаже живет семья Гончаровых — Мария, ее пятеро детей и их бабушка. Вечером начинается обстрел города. Под окнами взрывается снаряд, волной выносятся все окна, осколки залетают в квартиру…

"Мы сидели в комнате на диване, прижавшись друг к другу. Электричества не было. На улице грохотало так, что стены дрожали. Вдруг на кухне зазвонил мобильный телефон, и я пошла туда, — вспоминает бабушка детей Ирина Анатольевна. — Малыши подскочили, и гуськом за мной. Маша за ними с криком: "Стойте, вы куда?", а старшие дети, испугавшись, кинулись за мамой. Когда я вошла в кухню и протянула руку к мобильному, за окном вдруг возникло зарево. Оно было похоже на огромную пасть дракона, из которой вырывались языки пламени. Страшная сила подняла меня в воздух и швырнула на пол".

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"Когда раздался взрыв, я как раз нагнулась, чтобы взять на руки младшенькую, — рассказывает Мария Гончарова. — Получилось, что закрыла своим телом Машу и двухлетнюю Варю. Варя стояла в нескольких сантиметрах от моей левой ноги. Ногу отсекло, а ребенка даже не задело. Иначе, как чудом, я это назвать не могу… То, что у меня нет ноги, увидела сразу: плоть висела на сухожилиях. Но я о себе не думала, потому что раненые дети просили о помощи. Ванечка поднялся на ножки и закричал: "Больно!". Смотрю, а у него в ноге сквозная дырка. Коля и Катя были все в крови, плакали: "Мамочка, помоги, пожалуйста!"

Лечение

Женщины и дети получили десятки тяжелейших травм, Мария потеряла ногу, Ирина Анатольевна — пальцы на руке. Почти полгода семья была разбросана по разным больницам, где врачи спасали их от страшных последствий взрыва. На телах детей до сих пор остаются шрамы, ведь малышам несколько раз пересаживали кожу и соединяли раздробленные кости. Медикаментами на время лечения всех пятерых обеспечил Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

После ранения детям пришлось пройти долгий путь восстановления. Можно только представить, как мучились малыши от болей в ножках — затянувшиеся раны ныли, особенно на погоду. Как с трудом снова начал ходить Ваня после пересадки кожи. По проекту "Реабилитация раненых детей" Штаба Рината Ахметова маленькие Гончаровы прошли несколько этапов восстановления, а недавно побывали в одесском санатории "Куяльник", где опытные врачи снова помогали детям восстановить здоровье. Три недели по индивидуальному графику для каждого — в зависимости от характера ранения — специалисты "Куяльника" проводили лечебные процедуры, не забывая и о психологической реабилитации. Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей" Штаба Рината Ахметова дети, пострадавшие на Донбассе, могут пройти лечение в лучших санаториях Украины. Помощь уже оказана 113 детям, получившим тяжелые ранения.