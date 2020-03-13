Закрытие границ Украины из-за карантина: что происходит на пунктах пропуска

Список КПП, которые будут закрыты, все еще согласовывают в правительстве

Украина может закрыть границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Введенный со вчерашнего дня карантин предусматривает, что из 219 КПП по всей стране будут работать только 49. Список в правительстве еще согласовывают. По неофициальной информации, во Львовской области могут остановить работу КПП "Рава Русская", "Хиров" и "Шегини". А вот "Краковец" будет работать. Туда и направят весь транспортный поток: и грузовые автомобили, и пассажирские автобусы, и легковые.

Сейчас легковые автомобили едут без очередей с обеих сторон. Разрешения на выезд в сторону Польши ждут лишь 140 грузовиков. Водители о закрытии пунктов пропуска слышали, однако надеются вернуться к введению ограничений.

"Чего бояться? У нас и так больше всяких вирусов. И свиной вирус, каких там только не было вирусов", – отмечает Ярослав Ружик, один из водителей, пересекающих границу.

А тем временем польские и украинские пограничники продолжают мерить температуру водителям. Пока никого с коронавирусной инфекцией не обнаружили.

Маргарита Вершинина, спикер пограничного отряда:

"За этот период было выявлено повышение температуры в одном случае. Это был маленький ребенок, который следовал с родителями, однако во время осмотра медиков была констатирована ОРВИ".

Когда введут ограничения и какие пункты пропуска закроют пока неизвестно. Однако пограничники на этом пункте уверены, что в случае необходимости справятся с нагрузкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса. Они отзывают брони в отелях, авиакомпании осуществляют меньше рейсов, билеты не покупаются. Сами украинцы тоже не спешат планировать поездки за границу и переориентируются на внутренний туризм.

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