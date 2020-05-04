Закрыться или переждать: как малый бизнес Киева выживает в карантин (фото)

Затянувшийся карантин, – Кабмин продлил его до 22 мая, – уже внес жесткие коррективы в работу МАФов и киосков по городу. Сайт "Сегодня" узнавал, как выживают работники и владельцы небольших торговых точек в Киеве.

Первое, что бросается в глаза на столичных Позняках – это обилие уже пустых киосков. Таких за последние 1,5 месяца появилось очень много. До карантина тут продавали одежду, обувь, канцелярию, хозяйственные товары. Сейчас эти киоски пустые: продавцы съехали, а владельцы ищут новых арендаторов. Об этом свидетельствуют объявления на дверях и окнах МАФов.

Многие торговые точки перешли на работу онлайн или по телефону. То есть, сам киоск закрыт, но на дверях оставлена записка с номером телефона и продавец сможет прийти к вам через 5 или 10 минут. Также многие торговые точки разместили на дверях свои электронные адреса, по которым можно связаться с продавцом и оформить покупку с доставкой на дом.

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"Заказов не много. Кожаные сумки и ремни – это специфический товар. В период карантина люди их покупают не активно. Так что пока выживаем за счет продажи и доставки, но уже подумываем о полном закрытии торговой точки до лучших времен", – рассказала нам по телефону девушка-продавец.

В общественной организации Киевский городской комитет спасения бизнеса, говорят, что сейчас по городу не работает больше половины киосков.

"В Киеве действует около 6, 5 тысяч киосков, которые имеют все разрешительные документы, платят налоги и пополняют городской бюджет. Из них около половины – это объекты, которые занимаются продажей товаров продуктовой группы. Они еще продолжают работать. Все остальные из сферы услуг – кофейни, ремонт мобильных телефонов, цветы, ремонт бытовой техники, швейные мастерские – закрыты. А это приблизительно до 4 тысяч киосков. Плюс киоски, которые находятся на рынках. Это объекты площадью 10, 20, 30 квадратных метров. Они сейчас тоже закрыты, поскольку подпадают под категорию "рынок". Хотя там можно было бы торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой. Увы, чиновники в этом не стали разбираться и закрыли все объекты подряд", – рассказывает сайту "Сегодня" Николай Криворот, глава общественной организации "Киевский городской комитет спасения бизнеса".

Сколько киосков в городе закрылось окончательно, там пока не считали.

"Люди держаться до последнего. Есть киоски, в которых предприниматели сами работают, есть киоски, которые они арендуют... Все вкладывали деньги в развитие своего бизнеса и просто так его не бросают. У кого-то остались торговые полки, у кого-то кофейный аппарат или холодильное оборудование. Все находятся в режиме выжидания. Да, наемные работники разбежались, но в целом люди ждут окончания карантина, чтобы снова открыться. Возможно, кто-то уже закрылся окончательно, но точной статистики у нас нет. Как работать дальше в период карантина и после него, каждый предприниматель определяет сам. Многие решают, что после завершения карантина 3-4 месяца работать не будут. Судите сами – покупательская способность падает, денег нет. И у людей сейчас на первом плане – это покупка продуктов питания, потом оплата коммуналки, оплата за учебу детей. Покупки вещей для себя или чего-то нового для дома – отодвинулись на последнее место. Поэтому многие закрываются, чтобы переждать и открыться уже после того как ситуация в финансовом плане наладиться", – поясняет Николай Криворот.

В ряду из киосков со стороны улицы Срибнокильской мы насчитали до пяти закрытых торговых точек. Из них торговцы уже вывезли весь товар, а на окна владельцы повесили объявления о сдаче помещений в аренду.

"Мы можем сдать вам киоск под магазин одежды – арендная плата в месяц 600 гривен за метр квадратный площади. Есть помещения по 36 и по 45 квадратных метров. До карантина там продавали одежду и обувь. Если вас устраивает – будем заключать договор", – рассказала нам хозяйка киоска.

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Она добавляет, что под кафе этот киоск не годится: там нет канализации и воды, а электричество – только для освещения. Чайник или кофе-машину там не поставишь.

Также окончательно закрылись некоторые кафе и рестораны по городу. Они не работали больше месяца. На окнах таких заведений уже вывешена информация, что помещения сдаются в аренду. То есть, после завершения карантина в этих помещениях уже будет что-то другое.

"Малый бизнес в Киеве оказался наиболее пораженным и незащищенным в ситуации с карантином. Действительно, многие из бизнесов, к сожалению, не смогут вновь возобновить свою работу. Многим придется и приходится перепрофилироваться – чтобы выжить. Но, в конце концов, всем на рынке придется меняться, потому что за этот период у общества произошла переоценка ценностей. И многие привычные вещи отойдут в прошлое. Бизнесу нужно будет работать на упреждение рисков", – считает Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева.

По его словам, сейчас никто не может точно сказать, когда закончится эпидемия и не будет ли повторной волны заболевания. Многие предприниматели будут делать акцент в сферах безопасности, здоровья, продовольствия, онлайн ритейла, защищенности своей продукции и услуг.

"Однозначно, что запрос общества – это безопасность. Есть большие надежды, что это даст толчок к новым стандартам качества, к развитию социально ответственного бизнеса, развития сферы медицины. Вызовов и проблем перед бизнесом будет очень много, но не следует забывать, что любой кризис – это также возможности. И здесь властям нужно не тормозить и дать все возможности для развития бизнеса. Настоящие кредитные каникулы, низкие кредитные ставки, снижение налогов, снижение арендной платы или ее компенсация, и другие реальные льготы. Необходимо максимально упростить условия ведения бизнеса", – добавляет Александр Вовченко.

По словам эксперта, если власть примет правильные решения – у нас действительно есть шанс выйти из этого кризиса и создать много новых рабочих мест.

"Европа сейчас вопит, что их сельское хозяйство осталось без рабочих украинских рук. А у государства есть все возможности поощрить работников остаться дома и развивать свое. Для этого нужно все правильно организовать", – уверен Александр Вовченко.

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Тем временем, городские власти заявляют, что с целью уменьшения негативного воздействия на малый и средний бизнес на период карантина на территории города Киева, мэрия возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства. Благодаря этому столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на доступных условиях на уровне 13% годовых.

"Со стороны городских властей, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн грн. Главный распорядитель средств – Департамент промышленности и развития предпринимательства", – сообщают в КГГА.

За счет этих средств для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором. Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика. Участвовать в программе уже готовы 5 банков.

"Разработанный механизм является максимально прозрачным и исключает коррупционные риски, а процедура получения финансово-кредитной поддержки простая и требует от предпринимателей минимум времени. Участниками программы могут быть субъекты хозяйствования – резиденты Украины, зарегистрированных в Киеве, производственные мощности которых размещены полностью или частично на территории города Киева или Киевской области и которые подпадают под определение субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины", – отмечают в КГГА.

Ранее сообщалось, что Кабмин запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, что стало возможным благодаря снижению Национальным банком учетной ставки. Тем временем, в Киеве запустили флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса украинских ветеранов.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил: украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Отметим, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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