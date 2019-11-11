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Закупка бракованных бронежилетов: генерал-майору ВСУ избрали меру пресечения

11 ноября, 19:22

Начальника Главного управления Министерства обороны Украины арестовали под залог в 76 млн

/ Фото: Pixabay

Киевский суд поместил под стражу начальника Главного управления Министерства обороны Украины, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене для украинской армии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, отметив, что соответствующее решение было вынесено 11 ноября Печерским районным судом столицы.

За освобождение подсудимого генерал-майора был назначен залог в размере 76 млн грн.

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"Осталось избрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех – их будет больше", – отметил глава ГБР.

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Фото: пресс-служба Ассоциации животноводов Украины

Как считает следствие, пять подозреваемых вступили в сговор, закупив для военных десятки тысяч бракованных бронежилетов – экспертизы доказали, что они простреливаются.

Общая стоимость заключенного договора составила 176 млн грн.

Напомним, ранее Госбюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, из которых следует, что военнослужащие, ответственные за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных, знали о том, что они бракованные.

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Источник: Сегодня

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