Эксперт о трагедии с самолетом МАУ: "Заложниками ситуации мы станем, только если сами это позволим"

"Американцы теоретически могли сказать публично, что войны не будет, но информационно начать «топить» Иран

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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В ситуации сложившейся вокруг трагедии с украинском Boeing 737 в Иране, нужно разделять вопросы самой катастрофы лайнера, коммуникации американцев, у которых собственные цели, и коммуникации украинской стороны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

По ее словам, заложником ситуации Украина станет лишь в том случае, если даст другим заполнить информационный вакуум. Так, что касается коммуникации украинской стороны по катастрофе, то, по словам Шелест, она далека от идеальной.

"Нужно четче формулировать наши месседжи. Если взять пост президента Зеленского в Facebook (сегодня утром – Авт.), то в нем каждое предложение можно трактовать двояко. К примеру, "просим партнеров предоставить информацию...". Мы уже обратились к ним? Или только обращаемся в Facebook?", – считает Анна Шелест.

Во-вторых, когда речь заходит об американо-иранских спорах, к которым Украина не имеет отношения, с самого начала, еще до заявления Трампа, было опасение, что из-за этого конфликта не будет нормально проводиться расследование, что компанию Boeing к нему не допустят.

"Этого не произошло. Иранцы пригласили специалистов Boeing. Поэтому вопрос частично снят. Чего я боюсь. Три заявления Британии, Канады и США (Дональда Трампа, Джастина Трюдо и Бориса Джонсона вечером 9 января – Авт.) появились одновременно. Это 100% говорит о том, что они были скоординированы. Вопрос: это данные только американской разведки, когда и Канада, и Британия говорят, или их независимые данные? Мы этого не знаем. Теоретически канадцы и британцы могут полагаться на данные, которые они получили от американцев. Американцы теоретически могли сказать публично, что войны (с Ираном – Авт.) не будет, но информационно начать "топить" Иран. Я не исключаю, что американская разведка могла делать такие заявления исключительно для того, чтобы политически все это подогреть. Почему американцы тогда выступили на пресс-конференции, а не передали украинцам эту информацию? Мы партнеры, у нас уже есть посол (в США Владимир Ельченко – Авт.). Я понимаю, американцы дали канадцам эту информацию, в катастрофе погибли их граждане, а британцы тут причем? И если здесь идет обмен информацией, почему Украина должна просить? У меня это вызывает наибольшее беспокойство на стратегическом уровне", – подчеркивает Анна Шелест.

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев, был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boing, падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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