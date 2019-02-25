Замана оставил Украину без ПВО и авиации – Матиос

Генерал подозревается в государственной измене своими действиями во время командования Вооруженными силами

Владимир Замана. Фото: Минобороны Украины

Замана оставил Украину без ПВО и авиации – Матиос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e9/d4b/5c73e9d4b0d79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e9/d4b/5c73e9d4b0d79.jpg 2019-02-25T15:14:00+02:00 Украина Генерал подозревается в государственной измене своими действиями во время командования Вооруженными силами

Подозреваемый в госизмене экс-начальник Генерального штаба (2012-2014 гг.) Владимир Замана существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетный комплекс и авиацию, что поставило под угрозу боеспособность украинской армии. Об этом заявил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, следователи установили, благодаря собранным доказательствам, что на конец 2012 года Генеральным штабом планировалось сократить численность армии до 179 тысяч человек, из них – 131 тысяча военнослужащих по назначению и несению военной службы. Также были масштабные расформирования воинских частей.

"Однако, вследствие лично подписанных Заманой директив, в целом в ВСУ подлежало сокращению на 4 тыс. 646 человек больше, чем предусматривалось законом Украины о численности ВСУ на 2012 год. Вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ, указанный начальник Генштаба совершил действие по уменьшению почти на 5 тысяч дееспособных, боеспособных частей и военных. В период пребывания (Заманой) в должности начальника Генерального штаба были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, в том числе 874-й зенитный ракетный дивизион, 137-я зенитная ракетная бригада, 5001-й зенитный ракетный дивизион, 281-й зенитный ракетный дивизион 208-й зенитной ракетной бригады, 19 авиационных воинских частей, а также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована из бригады в эскадрилью", – заявил Матиос.

Военный прокурор подчеркнул, что такая "реформа" украинской армии лишила Украину ракетного щита и авиации, которая является основной ударной силой в любых военных конфликтах.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию. Началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники. Это все проходило в четыре этапа.

Читайте подробней, кто такой Замана, чем он занимался при Януковиче и за что был уволен.

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