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Замана учился в Генштабе России и не присягал на верность Украине – Матиос

Сегодня, 15:45

Следователи обнаружили фальсификацию в личном деле генерала, куда была внесена недостоверная запись

Владимир Замана (по центру)
Владимир Замана (по центру). Фото: Минобороны Украины
Замана учился в Генштабе России и не присягал на верность Украине – Матиос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f0/ac0/5c73f0ac08311.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f0/ac0/5c73f0ac08311.jpg Украина Следователи обнаружили фальсификацию в личном деле генерала, куда была внесена недостоверная запись

Экс-начальник Генерального штаба (2012-2014 гг.) Владимир Замана, который подозревается в госизмене из-за развала армии, учился в Генеральном штабе России и после приезда в Украине не присягал на верность украинскому народу. Об этом сообщил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, Замана прослужил в Вооруженных силах Украины 21 год, так и не принеся воинскую присягу. Следователи выяснили, что указанная в личном деле информация от 20 июня 1993 года не соответствует действительности, так как 23 июня 1993 года Замана находился в Москве, где завершал обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"Установлено, что 23 июня он находился еще в Москве, где получил диплом об окончании Академии генштаба. И только 28 июня он прибыл в Одессу, где был назначен на должность", – сказал Матиос и подчеркнул, что, судя по всему, данные о присяге были сфальсифицированы.

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В то же время главный военный прокурор отмечает, что в этом невозможно обвинить генерала согласно законам Украины.

"Но это свидетельствует, что, вступив в Академию Генштаба России в августе 1990 года, Замана приехал в Украину и приступил к службе, и не принес присягу народу Украины", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала Заману. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признаю виновным.

Также Матиос рассказывал, что экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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Тег генерал, присяга, матиос, замана, генштаб РФ

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Источник:

УНИАН

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