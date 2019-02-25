Замана знал о планах вторжения России, но не привел ВСУ в боеготовность

ВСУ могли бы организоваться для отражения вторжения агрессора, но командующий армией не дал приказ, отмечают следователи

Фото: Минобороны Украины

Замана знал о планах вторжения России, но не привел ВСУ в боеготовность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/400/b4a/5c7400b4ae08b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/400/b4a/5c7400b4ae08b.jpg 2019-02-25T16:52:00+02:00 Украина ВСУ могли бы организоваться для отражения вторжения агрессора, но командующий армией не дал приказ, отмечают следователи

Экс-начальник Генерального штаба (2012-2014 гг.) Владимир Замана не принял необходимые меры по противодействию возможному вторжению России в Украину еще перед появлением "зеленых человечков" в Крыму. Об этом заявляют в Генеральной прокуратуре.

Замана, получив в январе-феврале 2014 года информацию и данные о том, что Россия готовиться к открытому или скрытому военному вторжению, не привел армию в боеготовность, хотя имел на это правовые основания.

"Накануне начала активных действий по Аннексии Крыма и (возможного) начала вторжения на материковую часть (сил РФ), понимая наличие правовых оснований для приведения ВСУ в повышенное состояние боеготовности или в полную боеготовность на отдельных направлениях для учений, а также необходимость наращивания сил и средств в Крыму и приграничных с Россией областях, 19 февраля 2014 года не принял мер и необходимых решений для приведения ВСУ в полную боеготовность. Это дало бы возможность ВСУ организовано и в определенные сроки начать боевые действия и успешно выполнять боевые задания", – заявили в ГПУ.

Следствие отмечает, что была сокращена штатная численность военкоматов, ликвидирован учет военнослужащих запаса по военным специальностям, что затруднило в 2014 году процесс мобилизации украинцев на фронт.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос на сегодняшнем брифинге рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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