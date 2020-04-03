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Заменит ли онлайн-обучение классические уроки: актер и ведущий Евгений Янович о "Всеукраинской школе online"

3 апреля, 16:22

Сергей Остапенко

Проект поможет освежить знания не только школьникам, но и взрослым, отметил актер

С шестого апреля в Украине стартует "Всеукраинская школа online". Это правительственный проект дистанционного обучения для школьников. В частности, ученики восьмых классов смогут учиться, глядя телеуроки на телеканале Индиго TV, который входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина".

Известный ведущий, актер шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Евгений Янович присоединился к созданию проекта и рассказал, почему "Всеукраинская школа online" – это своевременно и эффективно.

- Женя, расскажи, какая твоя роль в проектах? Ты выступил в роли учителя?

- К счастью для учеников, я не вошел в перечень 40 преподавателей, которые будут учить их на карантине, поэтому я был среди обычных учеников. Мы были "слушателями" на уроках разных преподавателей. С Олегом Маслюком (также актер шоу "Мамахохотала") повторили наречия на уроке украинского языка, а с Жаном Беленюком (многократный чемпион мира и Европы, украинский борец греко-римского стиля) – free time activities на уроке английского. Было как-то даже немного волнительно снова сидеть за партой и слушать учителя. Ждал, когда зайдет трудовик и попросит к себе "двух крепеньких мальчиков". Действительно, очень крутая инициатива! Современным школьникам повезло. Вот я не представляю, чтобы в моем 8-м классе в 2005 году была такая возможность: сидеть дома и слушать преподавателя, который учит тому же, что нужно тебе, звезд и известных тебе людей. И это я сейчас не о себе.

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- Ты считаешь, что это будет эффективным?

- Онлайн-школа в нашей ситуации с карантином и сидением дома – действительно нужная вещь. Ведь остановить обучение или закончить то, что изучено на данный момент, странно. Поэтому дистанционная форма – не единственный выход. То, что мы увидели на съемках, и презентация проекта – полностью выглядит эффективным. Но здесь, честно говоря, об эффективности точно выводы делать должен не я. Уверен, что будет много вопросов и нареканий со стороны преподавателей, ведь программа (в пределах разумного) и стиль преподавания все же может отличаться от того, что будет демонстрироваться по телевидению. Впрочем, надеюсь, таких вопросов и нареканий будет минимальное количество. А ученикам формат "зайдет".

- Как думаешь, в будущем останется только онлайн-обучение или все же традиционное нужно?

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- Думаю, этот период "без контакта" четко покажет, насколько важна традиционная форма и живая коммуникация. Хотя, кто-то, безусловно, поймет, что для него дистанционное обучение – крутой вариант. И, возможно, будет легче воспринимать все онлайн-курсы, которые сейчас предлагаются различными компаниями: от бизнеса до какого-нибудь макраме.

- Скажи честно, ты хорошо разбираешься в школьной программе?

- Если бы этот вопрос мне поставили 12 лет назад, я бы уверенно ответил, что готов на хорошем уровне. Сейчас же из головы могут вылететь даже элементарные вещи, особенно по физике и химии, ведь эти знания я нигде практически не применяю. Поэтому планирую вместе с учениками одним глазом посматривать "Всеукраинскую школу online" – это реально крутой способ освежить знания даже для взрослых.

Напомним, что в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Телеуроки для 5-классников будут транслировать каналы "Плюс Плюс" и "112 Украина", 6-классников – Zoom и News One, 7-классников – ZIK, 8-классников – Индиго TV и УНИАН, 9-классников – "Рада" и "UA: Культура", 10-классников -"UA: Первый", 11-классников – М1.

Остаемся дома, #учимсядома!

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школа индиго онлайн обучение Евгений Янович

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