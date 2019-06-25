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Заместитель министра здравоохранения уходит с поста

25 июня, 11:58

Илык координировал правительственную программу "Доступные лекарства"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом Минздрав сообщил на своей странице в Facebook. 

С 2015 года Роман Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года – в должности заместителя министра. Среди направлений работы, которые координировал Роман Илык как заместитель министра, – трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как мы писали ранее, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского дают понять, что не рассматривают кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на пост главы Минздрава в дальнейшем.

Советник Зеленского отметил, что отметил, что уровень медицинского обеспечения, которое предлагается сегодня в Украине, это не та реформа, которую ожидали.

По его словам, в отдельной группе в команде Зеленского, занимающейся проблематикой медицинской реформы, говорят, что "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины".

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Тег увольнение, Минздрав, Супрун

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