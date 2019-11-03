Интервью с замглавы Минюста Ольгой Онищук: Каждый месяц мы получаем по 300 жалоб о рейдерских захватах имущества

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В Украине растет число мошенничеств, связанных с завладением недвижимости. Такие данные недавно обнародовала Генеральная прокуратура Украины. По статистике правоохранителей, с начала года в стране зарегистрировано 1200 таких случаев. В пересчете выходит, что ежемесячно мошенники отбирают или пытаются отобрать в среднем 133 квартиры, дома, земельных участков либо же объектов коммерческой недвижимости. В обновленном Кабинете министров заявили, что готовы принять ряд срочных мер. Какими они будут, как скоро это произойдет и как накажут виновных – об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала замглавы Минюста Ольга Онищук, которая курирует сферу госрегистрации. Кроме того, как рассказала нам замминистра, в стране вскоре могут появиться два совершенно новых реестра и первая в стране официальная карта государственных сервисов.

- Ольга Николаевна, вы уже месяц на посту замглавы министерства. Какую ситуацию Вы увидели внутри ведомства, за какой помощью сейчас в Минюст чаще всего обращаются украинцы?

- Можно было бы ответить одним предложением. Поэтому, скажу так: больше всего люди хотят того, чтобы их имущество было защищено. Какие жалобы поступают сейчас? Люди жалуются на то, что у них отобрали недвижимость или бизнес. Много жалоб поступает касательно земельных участков. Приведу пример. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения сдает его в аренду сначала одному арендатору, и тут же заключает еще один договор с другим арендатором, который предложил ему, к примеру, на 1000 гривен больше. В результате мы имеем конфликт между двумя арендаторами. Но решение данного конфликта не всегда в компетенции Министерства юстиции. Что касается бизнеса, то он, в основном, страдает от незаконной перерегистрации руководителя предприятия или от незаконной смены состава участников.

- Какими будут первые шаги вашей команды?

- Придя на эту должность, я была чрезвычайно удивлена, насколько неэффективным был труд людей, которые работают с жалобами граждан. За каждой из жалоб – судьба конкретного человека, семьи. У нас есть прекрасная идея создать Экспертный офис по вопросам госрегистрации. Это идея №1 у министра и его команды. Ситуация, которая есть сейчас: с жалобами работает очень маленькое количество людей – чуть более 10 специалистов. Они рассматривают около 300 жалоб от граждан в месяц. То есть, около 10 ежедневно. Это очень много. Специалисты делают все, что в их силах, но из-за большой нагрузки качество рассмотрения жалоб существенно снижается. А ведь речь идет об имуществе граждан, о чьем-то бизнесе.

И еще хочу обратить внимание на следующее: команда еще не сформирована. Прохождение бюрократических процедур, связанных с формирование новой команды, требует времени. Поэтому и я, и министр юстиции продолжаем работать с командой, которая была сформирована еще при предыдущем министре. Среди них – много профессионалов своего дела. К сожалению, есть и те, кому явно не место в органах юстиции.

- Как будет работать этот экспертный офис?

- Мы хотим его создать таким, чтобы там работали очень квалифицированные эксперты, юристы. Планируется, что создан он будет на донорские средства. Сейчас ведутся переговоры с украинскими и иностранными партнерами. Люди, которые будут работать, должны будут получать достойную оплату. Таким образом мы исключим коррупционную составляющую и будем требовать от них качественной работы. Планируется, что там работать будут 16 профессионалов. 10 из них будут работать с материалами жалоб и готовить итоги, а 6 остальных – войдут в состав комиссии. Кроме того, будет изменен и формат работы. Сейчас в Минюсте кадровый голод, элементарно в Минюст сложно дозвониться из-за того, что нет достаточно сотрудников, которые бы отвечали на звонки. Я хочу организовать все так, чтобы ситуация была иной. В экспертном офисе обязательно будет горячая телефонная линия для людей, которые обнаружили, что их лишили квартиры или бизнеса.Отвечать на звонки будет профессиональный юрист, который поможет обратившимся разработать порядок их действий для возвращения имущества. Если проблема, о которой сообщил человек, будет в компетенции Минюста, то мы будем реагировать. Например, если мы увидим, что госрегистратор совершил грубое нарушение, мы можем начать его мониторить и проверять. Можем заблокировать ему доступ к госреестру, а после, если речь идет о нотариусе – аннулировать свидетельство. Считаю, что рассмотрение жалоб должно быть открытым – без трибун, за одним круглым столом. Чтобы человек чувствовал, что мы хотим и можем ему помочь. Если же ситуация будет вне компетенции Минюста – то экспертный офис должен не отфутболить человека, а предоставить ему консультацию относительно стратегии защиты его прав. Наша цель – обеспечить защиту прав гражданина всеми элементами механизма государства.

Кстати, сейчас многие люди достали свои старые жалобы и идут и к министру, и ко мне, как к профильному заместителю, за помощью.

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- Много людей жаловалось на то, что именно рейдеры отбирают у них жилье, бизнес. Как будете бороться с такими захватами?

- Есть два плана борьбы: краткосрочный и долгосрочный. Неделю тому назад президент подписал закон, который вступил в силу в субботу, 2 ноября. Ключевое изменение в том, что коммунальные предприятия, которые по нашей статистике совершали 95% рейдерских захватов, больше не будут иметь права совершать госрегистрацию. Кроме того, принимаем ряд мер, чтобы посторонние лица, хакеры, не могли зайти в реестр, с помощью которого происходит регистрация.

И как я уже говорила, нашей целью является построение комплексной системы защиты прав и законных интересов собственников недвижимости и бизнеса. Ее основным элементом будет Экспертный офис, о котором я говорила раньше.

Мы надеемся, что уже со 2 ноября ситуация существенно улучшится. Но результат будет виден не сразу. Есть такое понятие как инертность позитивного результата. Жалобы, которые продолжают поступать в Минюст, касаются регистрационных действий, которые были совершенны еще до жестких антирейдерских мер. Мне очень хочется верить, что уже к Новому году мы уже на уровне статистики ощутим позитивный результат.

- Вы сказали, что с 2 ноября коммунальные предприятия прекратят свою деятельность в сфере регистрации. Не означает ли это, что в сфере предоставления регистрационных услуг снова образуется дефицит, и люди будут обречены на стояние в очередях?

- Противники выведения коммунальных предприятий из сферы предоставления регистрационных услуг апеллировали именно к тому, что в случае, если коммунальные предприятия не будут проводить регистрационные действия, образуется огромный дефицит в сфере регистрационных услуг, и оставшиеся регистраторы не смогут его удовлетворить. Спешу всех успокоить. Большинство из этих предприятий уже лишено возможности что-либо регистрировать, так как их лишили аккредитации за массовые нарушения. И… никаких очередей у оставшихся регистраторов мы не наблюдаем. Весь спрос с легкостью удовлетворяется регистраторами органов местного самоуправления и нотариусами. И они справляются с нагрузкой.

- Если заглянуть в реестр судебных решений, можно увидеть, что полиция расследует множество дел, где фигурируют недобросовестные нотариусы. Один из них причастен к незаконным действиям по отношению к 9 (!) квартирам в столице. Как боретесь с такими людьми, порочащими профессию нотариуса?

- Недобросовестных нотариусов в стране – десятки. Чтобы наказать их, нужна политическая воля соответствующих министерств, правительства. Могу заверить, что мы, Министерство юстиции, обо всех них знаем и работаем над тем, чтобы они больше не причиняли вреда людям. К сожалению, мы, Минюст, не во всех случаях имеем возможность наказывать таких нотариусов. Если нотариус совершает мошенничество, подделывая подписи, не проверяет личность обратившегося человека, то Минюст здесь бессилен. Это уже компетенция МВД, которое должно расследовать такие дела. И сразу же дам ответ на упреждение. Я не скрываю, что лично я являюсь выходцем из нотариата. Но это означает только то, что я на генетическом уровне хочу очистить нотариат от недобросовестных представителей этой профессии. И поверьте, сами нотариусы очень заинтересованы в том, чтобы их ряды навсегда покинули люди, несовместимые с высокой миссией нотариата в обществе. Для меня нотариус, который нарушает закон – личный враг, так как я ощущаю особенную ответственность за эту профессию. Как-никак, я посвятила ей большую часть своей юридической жизни.

- Как профильный замминистра, можете ли дать "рецепт" того, как людям в нынешних реалиях не стать жертвами квартирных мошенников?

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- Если у человека на руках лишь бумажные документы на недвижимость и эти данные не внесены в соответствующие электронные реестры, то я советую внести ведомости в эти реестры. Тогда сведения о его жилье сложнее будет подделать. Если же, не дай Бог, совершатся какие-либо незаконные действия с данными, которые содержатся в реестре, то решить такую проблему – в компетенции Минюста. Подделать бумажный документ намного легче, нежели вмешаться в работу государственного реестра. Почему? Давайте обратимся к цифрам. Несанкционированных доступов в реестры – десятки. В масштабах Украины – это не так и много. Подделок бумажных документов – намного больше. То есть, сведения в электронных реестрах – защищеннее.

- Что можете посоветовать тем, кто покупает недвижимость в новострое? Как обезопасить себя при покупке такого жилья?

- Нужно проверять, не арестован ли земельный участок, на котором построен дом, важно наличие у застройщика имущественного права на этот участок. Кроме того, важно выяснить, есть ли распоряжение органа местного самоуправления о выделении этого участка, разрешительная документация на начало строительства. Большинство информации сейчас можно получить, не отходя от личного компьютера. Большинство государственных сервисов в Украине уже доступны онлайн.

- Появилась информация, что Кабмин готовится упростить регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях. Сейчас человеку, у которого умер родственник на оккупированной территории, нужно обратиться в несколько инстанций. Что изменится?

- Будут действовать спецкомиссии, которые будут устанавливать факт рождения или смерти. Очевидно, что теперь на получение нужных документов понадобится меньше времени, чем прежде.

- Вы часто пишете у себя на странице в соцсети о первых шагах вашей команды. Вы сама ведете свою страницу?

- Министр поставил задачу не просто перерезать ленточки. Мы будем рассказывать простыми словами о том, что действительно происходит в министерстве, с какими проблемами сталкиваемся и как их намерены решить. Свою страницу я веду сама, правда, не всегда удается день в день отреагировать на сообщение. И повторюсь, у нас есть команда Минюста. И я ее часть.

- Появятся ли в ближайшее время какие-нибудь новые реестры?

- Наибольшая часть плана моей работы посвящена именно госреестрам. У нас должен появиться Реестр адресов. Сейчас именно из-за манипуляций с адресами совершается множество рейдерских захватов. В планах – работа над Реестром жителей. С его помощью можно будет определить, например, к какой больнице должен быть прикреплен человек, в какой садик обязаны взять его ребенка. Но не нужно путать с "институтом прописки". Кроме того, Кабмином создается карта государственных сервисов. Конечная цель всего этого проекта – равномерное размещение сервисов. Каждому министерству поставлена задача – предоставить сегодняшнюю карту и карту на перспективу. Благодаря такой карте можно определить, где, например, дефицит нотариусов. Речь идет об экономически невыгодных регионах. Наша задача – простимулировать таких специалистов ехать туда работать. Карта государственных сервисов поможет выявить регионы, в которых существует дефицит определенных госсервисов. Не исключено, что существуют регионы, где сервисы наоборот предоставляются в переизбытке, а это неэффективное расходование бюджетных средств.

Все действия, которые мы уже предприняли, все задачи, которые будут реализовываться, направлены на то, чтобы искоренить существующие схемы и коррупционную составляющую из процесса госрегистрации, тем самым снизив количество правонарушений в этой сфере до минимума.

Напомним, ранее мы писали о том, какую информацию можно найти на каждого украинца в открытых реестрах.

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