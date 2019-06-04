Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Замглавы СНБО в Канаде провел переговоры с военными компаниями

4 июня, 14:50

Один из мировых лидеров по вооружению Lockheed Martin допускает сотрудничество с Украиной

Фото: СНБО

Пока США собираются увеличить объемы финансовой помощи Украине, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос провел переговоры в Канаде с представителями военных компаний, передает СНБО.

Он заверил иностранных партнеров, что курс Украины один – на ЕС и НАТО.

Также Кривонос побывал на военной выставке CANSE-2019 и высоко оценил ее подготовку и проведение. Там представили свою продукцию мощные мировые игроки рынка вооружения. По его словам, были проведены перспективные для Украины переговоры.

"General Dynamics представили свои способности и возможности производства пороха и боеприпасов различного назначения, Lockheed Martin – о возможности сотрудничества с украинскими предприятиями и обеспечение комплексными модульными тренажерами-симуляторами ВС Украины", – сказал замглавы секретаря СНБО.

Читайте также

Он также провел переговоры с представителями Canadian Commercial Corporation (CCC) и Colt Canadian.

"Политики и предприниматели заинтересованы видеть наше государство сильным, независимым, заинтересованы в сотрудничестве, создании и развитии совместных предприятий в оборонном секторе, но все ожидают результата аудита и нашего стратегического видения по реформированию "Укроборонпрома", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в начале мая мы писали, что Украина закупит у Турции тепловизоры для противотанковых комплексов. В Стамбуле "Спецтехноэкспорт" подписал ряд контрактов с турецкой компанией Aselsan.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Канада, переговоры, СНБО, Кривонос , военная компания

Вы сейчас просматриваете новость " Замглавы СНБО в Канаде провел переговоры с военными компаниями". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевые роботы и "убийца" беспилотников: что производят частные оборонные предприятия в Украине

31 мая, 07:00

Негосударственные предприятия обеспечивают больше половины госзаказа на вооружение

Обновленная ракета "Нептун": когда оружие пройдет главные испытания

27 мая, 17:20

Уже скоро "Нептун" проверят с его основным элементом, прогнозирует эксперт

В СНБО объяснили причину испытаний новых украинских ракет

23 мая, 18:21

Кривонос отметил, что стрельбы завершены успешно

Зачем нам нужен берег турецкий: все, что нужно знать об оружейном сотрудничестве Украины и Турции

21 мая, 07:38

Какую пользу Украине принесет сотрудничество с Турцией по ракетам и беспилотникам

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

В соцсетях показали пустые прилавки донецких магазинов (фото)

Филарет выступил с громким заявлением в адрес Епифания

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще

Дзюба: «Ракицкий сидел и смотрел дебаты Порошенко и Зеленского»

Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из "Привата"

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь