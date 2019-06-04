Замглавы СНБО в Канаде провел переговоры с военными компаниями
Один из мировых лидеров по вооружению Lockheed Martin допускает сотрудничество с Украиной
Пока США собираются увеличить объемы финансовой помощи Украине, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос провел переговоры в Канаде с представителями военных компаний, передает СНБО.
Он заверил иностранных партнеров, что курс Украины один – на ЕС и НАТО.
Также Кривонос побывал на военной выставке CANSE-2019 и высоко оценил ее подготовку и проведение. Там представили свою продукцию мощные мировые игроки рынка вооружения. По его словам, были проведены перспективные для Украины переговоры.
"General Dynamics представили свои способности и возможности производства пороха и боеприпасов различного назначения, Lockheed Martin – о возможности сотрудничества с украинскими предприятиями и обеспечение комплексными модульными тренажерами-симуляторами ВС Украины", – сказал замглавы секретаря СНБО.
Он также провел переговоры с представителями Canadian Commercial Corporation (CCC) и Colt Canadian.
"Политики и предприниматели заинтересованы видеть наше государство сильным, независимым, заинтересованы в сотрудничестве, создании и развитии совместных предприятий в оборонном секторе, но все ожидают результата аудита и нашего стратегического видения по реформированию "Укроборонпрома", – подчеркнул чиновник.
Напомним, в начале мая мы писали, что Украина закупит у Турции тепловизоры для противотанковых комплексов. В Стамбуле "Спецтехноэкспорт" подписал ряд контрактов с турецкой компанией Aselsan.
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