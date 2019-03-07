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Замгоссекретаря США даст оценку Украине, МОЗ открывает современный экспертный центр: главные темы дня

Сегодня, 11:44

Сайт "Сегодня" подобрал главные темы и события, которые получат освещение в СМИ

Замгоссекретаря США даст оценку Украине, МОЗ открывает современный экспертный центр: главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» подобрал главные темы и события, которые получат освещение в СМИ

В течение четверга, 7 марта, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня и будут освещаться в прессе.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл даст пресс-конференцию, на которой оценит текущее состояние дел в Украине и отношения между Украиной и США.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Винницкую область.

Контрразведка СБУ задержала очередного агента спецслужб России и собирает журналистов для отчета о расследовании. Обещают сенсационные факты.

Одиннадцатая сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. Открывают ее замглавы Верховной Рады Оксана Сыроид и вице-маршал Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий.

Открывается Сервисный экспертный центр МОЗ для фармпроизводителей и клинических исследований, будут получать услуги прозрачно. И.о. министра Ульяна Супрун и ее заместители расскажут, чем это полезно и чем он будет заниматься.

Какими были главные темы и важные новости дня в среду, 6 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Польша, США, СБУ, супрун, контрразведка, сыроид, Гейл

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