Замминистра обороны Павловский уходит с военной службы
Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, которого ранее подозревали в хищениях, уходит с военной службы. Об этом в Facebook сообщило Министерство обороны.
"Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", – говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании замминистра обороны Павловского по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.
Как рассказывал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, всего в рамках уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны задержаны четыре человека.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановления об освобождении с занимаемой должности главу МИД Украины и председателей силовых структур.
Так, президент обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак – с должности министра обороны, освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности.
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