Замминистра обороны Павловский уходит с военной службы

Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы

Фото: Минобороны Украины

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, которого ранее подозревали в хищениях, уходит с военной службы. Об этом в Facebook сообщило Министерство обороны.

"Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании замминистра обороны Павловского по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.

Как рассказывал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, всего в рамках уголовного производства о растрате 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны задержаны четыре человека.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановления об освобождении с занимаемой должности главу МИД Украины и председателей силовых структур.

Так, президент обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак – с должности министра обороны, освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Замминистра обороны Павловский уходит с военной службы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"