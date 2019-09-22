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Заморозки и сильный ветер: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

22 сентября, 12:16

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Фото: Lawrence Jackson

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В Украине сегодня, 22 сентября, ожидаются сильные порывы ветра и заморозки. Об ухудшении погоды сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с сегодня ожидаются по всей территории страны, кроме западных областей. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

"По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы ожидаются заморозки – 0-3 °.

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Новости "Сегодня" уже сообщали, что после похолодания, которое пришло в Украину, и даже с прогнозируемыми заморозками, снова потеплеет. Но уже к средине следующей недели снова вернутся настоящие осенние дожди. Синоптики предупредили об изменениях в погоде в ближайшее время.               

Также мы писали, что в результате сильных порывов ветра, которые последние два дня наблюдались в Киеве, были повалены как минимум 26 деревьев. Кроме того, есть немало сломанных веток и даже поваленный фонарь.

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