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Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни

16 ноября, 14:08

Синоптики обещают погоду без осадков

/ Фото: Pixabay

В ближайшие сутки, 17 ноября, в Украине сохранится теплая, как для ноября, погода. По информации Укргидрометцентра, осадки не ожидаются.

Синоптики прогнозируют ночью и утром туман в южных и западных областях. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет достигать 2-7 градусов, днем 8-13 градусов, на Закарпатье до 17.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ночью температура будет 5-7 градусов, днем – около 10.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 ноября самая высокая температура воздуха днем была 16,7 градусов (в 2002 году), самая низкая ночью -15,6 градусов (в 1902 году).

В понедельник, 18 ноября, на территории Украины осадков не будет. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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Фото: Reuters/Soe Zeya Tun

Температура воздуха в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов. На остальной территории ночью ожидается от +3 до -2 градусов, днем – 5-10 градусов.

В столице страны осадки не ожидаются, температура воздуха ночью 1-3 градусов, днем 7-9 градусов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Азовском море неслыханно затянулся бархатный сезон. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений.

Также мы писали, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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