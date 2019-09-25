Заморозки отступают, но возвращаются дожди: синоптик рассказала, где испортится погода

В Украине снова меняется погода и не в лучшую сторону – украинцам завтра лучше не забывать зонты

/ Фото: Сегодня

Завтра, 26 сентября, ряд областей Украины накроют дожди, а температура воздуха останется прохладной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 26 сентября в западных и северных областях, а также в Винницкой, ожидаются дожди.

"В восточной части, большинстве центральных областей и юга удержится сухая погода. Температура воздуха – без особых изменений: в течение дня 14-20 градусов, на севере – 10-15 градусов. Заморозки отступают. Пока что", – написала Диденко.

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Синоптик добавила, что в Киеве в четверг дождь и около 13 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине ожидается значительное колебание дневных и ночных температур. Местами это приведет к заморозкам до -1-3. Но уже к пятнице температурный режим выровняется, а к воскресенью потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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