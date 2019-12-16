Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили на новое направление: подробности

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос назначен ответственным за территориальную оборону Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, по результатам одного из закрытых заседаний силовиков с президентом Украины Владимиром Зеленским, предает armyinform.com.ua.

"Вопрос, который обсуждался, связан с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. У нас есть понимание, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие – будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабгруппы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

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Как сообщалось, 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский. Он подчеркнул, что, как военный человек, на любом месте, где это необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

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По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что, прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности. Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен.

Напомним, что ранее Кривонос заявлял, что Украине следует активнее участвовать в международных оборонных выставках.

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