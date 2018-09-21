Совет Европы просит Украину ускорить "дело Гонгадзе"

Сегодня, 16:35

Комитет министров Совета Европы написал Украине письмо с недовольствами и требованиями, относительно расследования убийства Георгия Гонгадзе 

Фото из архива
Фото из архива

Украина должна как можно скорее завершить расследование одного из самых громких преступлений за все время независимости страны – убийства журналиста Георгия Гонгадзе, говорится в сообщении Совета Европы.

Проанализировав выполнение Киевом решения Европейского суда по правам человека по "делу Гонгадзе", Комитет министров СЕ призвал Украину скорее проинформировать о кассационном производстве в отношении заключенного экс-генерала МВД Алексея Пукача.

Кроме того, в комитете выразили надежду на быстрое завершение производства в отношении одного из виновных в убийстве журналиста и сожаление из-за незавершенности расследования.

Министры ЕС хотят услышать, на каком этапе сейчас находится расследование, какие сложности стоят перед следователями, какие меры рассматриваются для их преодоления, и когда оно предположительно будет завершено.

Помимо прочего, в заявлении отмечается, что "правоохранительные органы и суды, очевидно, активно применяют новые нормативные положения о преступлениях, совершенных против журналистов", и выражается обеспокоенность, что определение понятия "журналист" в Уголовном кодексе Украины слишком ограничено и в связи с этим может неверно толковаться.

Ответ от украинских властей Комитет министров ожидается получить до 31 марта 2019 года.

Напомним, что на прошедших выходных почтили 18-ю годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе.

Кроме того, райсуд Киева разрешил задержать экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко и арестовал его имущество и счета.

Также мы сообщали о том, "пленки Мельниченко", выступающие одной из главных улик в деле, могли быть записаны даже не в Украине.
Гонгадзе, Мельниченко, Пукач, Совет Европы, убийство Гонгадзе

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