Запад Украины накроют дожди: какой будет погода во время выборов

На больше части территории страны погода порадует украинцев не только солнцем, но и теплом

Фото: Сегодня

Несмотря на потепление, в Украине еще будут идти дожди. Сегодня украинцы идут голосовать на выборах президента, однако в некоторых областях им будет мешать дождь. В целом по стране будет довольно теплая погода 13-15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дождливо будет в западных областях. Там синоптики помимо мокрой погоды обещают тепло в 13-15 градусов. И только на Закарпатье до +18.

В центре страны дождь пройдет только в Житомирской области. В остальных областях центрального региона солнечно и температура воздуха 13-15 градусов.

На востоке, севере и юге также без осадков и 13-15 градусов тепла. Только в Донецкой области температура немного ниже – 11-13 градусов.

Отметим, что дождливая погода в последние дни периодически возникает в разных регионах страны. Так, например, как сообщалось на днях, в Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу. Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей.

Но пока в Украине обычная апрельская погода, в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.

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