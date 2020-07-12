Западную Украину накрыли дожди: молния убила мужчину, а дороги ушли под воду (фото, видео)

Стихия наделала немало беды в Ровенской и Львовской областях, а также на Волыни

Дожди и грозы, накрывшие ряд областей на западе Украины и оставившие без света 100 населенных пунктов, также привели к новым подтоплениям и человеческим жертвам.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, в ночь на 12 июля в нескольких районах подтопило дороги и частные домохозяйства.

На данный момент в Корецком, Гощанском, Острожском, Ровенском и Костопольском районах спасатели убирают поваленные деревья и продолжают откачивать воду с подтопленных участков.

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В областном центре также шел сильный дождь, видео которого местные жители опубликовали в Сети.

В Ровенской области жертв и пострадавших в результате непогоды нет, однако на Волыни вследствие разгула стихии погиб молодой мужчина. Как сообщает "Суспильне", вечером 11 июля в Гороховском районе молния попала в 31-летнего мужчину, который рыбачил на пруду. Мужчину пытались спасти другие рыбаки, но безрезультатно.

Стихия не обошла и Львовскую область. Так, с вечера 11 июля дожди подтопили дороги в Новояворовске.

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А сегодня, 12 июля, "поплыли" Брюховичи, как сообщают в местном паблике жители.

Фото: facebook.com/groups/bryukhovychiBlog

Напомним, что в ГСЧС жителей Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областей предупредили о повышении уровня воды в реках, вследствие чего будут новые подтопления территорий.

Новости "Сегодня" также писали, что с понедельника в Украине снова снизится температура.

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Смотрите в сюжете, как спасаться метеозависимым людям:

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