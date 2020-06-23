Западную Украину затапливает: Шмыгаль дал срочное распоряжение

Три области на западе страны уходят под воду – затоплен ряд населенных пунктов

В последние дни непогода натворила беды в Украине – люди оставались без света, населенные пункты затапливало, рушились мосты. Удар стихии пришелся на западные области страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по преодолению последствий непогоды.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьера, вопрос пострадавших от непогоды западных областей будет рассмотрен Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня.

Он дал поручение министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю ГСЧС Николая Чечеткину, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее должны подготовиться к возможным последствиям", – сказал Шмыгаль.

Реклама

Читайте также: В Карпатах стихия унесла жизни трех человек: фото

Так, интенсивные дожди в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. Подтопленными оказались десятки жилых домов, домохозяйств, повреждены дороги и мосты. В Выжницком районе произошел прорыв дамбы, в результате чего подтоплено 28 домохозяйств. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности. В Черновицкой ОГА даже призвали готовиться к эвакуации.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Смотрите также видео, как на Львовщине из-за ливней затопило село. В воде оказались сотни жилых домов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама