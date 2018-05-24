Западные СМИ рассказали о "платной" встрече Порошенко с Трампом, у президентов Украины и США все опровергли

На Банковой жестко отреагировали на статью ВВС о "проплаченной" встрече с Трампом.

В западных СМИ появилась информация о том, что президенту Петру Порошенко якобы пришлось заплатить за организацию его первой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в июне 2017-го, однако она была опровергнута и в Украине, и в США.

Сначала BBC со ссылкой на свои источники рассказала, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж то ли 400, то ли 600 тысяч долларов за организацию первой встречи Порошенко и Трампа. Как рассказали источники, оплату организовали посредники, действовавшие в интересах украинского президента.

В ответ Коэн отрицал сообщение о получении указанных средств.

На Банковой жестко отреагировали на статью ВВС о "проплаченной" встрече с Трампом.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", – говорится в официальном заявлении АП.

Адвокат Трампа Руди Джулиани также заявил, что не видит причин не верить заявлениям о том, что президент Украины не платил за организацию встречи с Трампом. Об этом он заявил в интервью Business Insider.

Он также добавил, что у него нет причин не верить Коэну, который отрицает эту информацию.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло, – сказал Джулиани. – И он (Коэн) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой".

Напомним, что Порошенко и Трамп встречались несколько раз. Одна из встреч прошла на полях Генассамблеи ООН в сентябре 2017-го. Президенты Украины и США обсудили вопросы безопасности.