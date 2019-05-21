Запрещают видеться и не передают письма: мать пленного моряка рассказала о буднях сына

Российские тюремщики не оказали медицинскую помощь никому из пленных моряков, кроме Василия Сороки

Владислав Костышин. Фото: Facebook.

Российские тюремщики оказывают психологическое давление на пленных украинских моряков и не предоставляют им медицинскую помощь, пишет УНН.

Об этом рассказала мать военнопленного лейтенанта Владислава Костышина, который был захвачен вместе с артиллерийским катером "Никополь".

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"На данный момент все наши моряки находятся в России в "Лефортово". Ни одному из них не была оказана медицинская помощь", – утверждает Людмила Костышина.

По ее словам, необходимую операцию провели только Василию Сороке.

"Мы с сыном не можем видеться, не можем общаться даже по телефону и письма из дома ему не передают. На них нет физического давления, но есть – психологическое. К ним на свидание не могут попасть адвокаты, их доставляют на следственные действия", – рассказала мать моряка.

Людмила Костышина уточнила, что в России есть волонтеры, которые помогают пленными украинским морякам.

Напомним, что в феврале Владислав должен был выпускаться из Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия". На церемонии ему присвоили звание лейтенант, но его кортики забрали родители.

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