Запрещают видеться и не передают письма: мать пленного моряка рассказала о буднях сына
Российские тюремщики не оказали медицинскую помощь никому из пленных моряков, кроме Василия Сороки
Российские тюремщики оказывают психологическое давление на пленных украинских моряков и не предоставляют им медицинскую помощь, пишет УНН.
Об этом рассказала мать военнопленного лейтенанта Владислава Костышина, который был захвачен вместе с артиллерийским катером "Никополь".
"На данный момент все наши моряки находятся в России в "Лефортово". Ни одному из них не была оказана медицинская помощь", – утверждает Людмила Костышина.
По ее словам, необходимую операцию провели только Василию Сороке.
"Мы с сыном не можем видеться, не можем общаться даже по телефону и письма из дома ему не передают. На них нет физического давления, но есть – психологическое. К ним на свидание не могут попасть адвокаты, их доставляют на следственные действия", – рассказала мать моряка.
Людмила Костышина уточнила, что в России есть волонтеры, которые помогают пленными украинским морякам.
Напомним, что в феврале Владислав должен был выпускаться из Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия". На церемонии ему присвоили звание лейтенант, но его кортики забрали родители.
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