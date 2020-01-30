Запрет гаджетов в школах: эксперты предложили учителям выход

Запретить хотят не только телефоны, но и любые другие устройства с выходом в Интернет

/ Фото: Pixabay

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Школьникам собираются запретить использовать мобильные телефоны в школе. Такая норма содержится в законопроекте № 2792, зарегистрированном в Верховной Раде. Причем запрет касается не только телефонов, но и любых других устройств, которые подключаются к интернету.

Если проект примут, учителя в школах смогут законно отбирать гаджеты во время урока. Но вряд ли запрет использования в школах телефонов и подключенных гаджетов окажет положительное влияние на систему образования, уверена Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор".

"Конструктивной альтернативой такому запрету может стать использование в наших школах технологии "Принесите свое собственное устройство" (Bring Your Own Device, BYOD). Эта технология уже достаточно известна и распространена во всем мире", – говорит Надежда Омельченко.

Для школ гаджеты учеников могут стать доступом к технологиям без дополнительных затрат на закупку планшетов или смартфонов для каждого ученика. Ну а ученики смогут учиться на знакомом устройстве, что увеличивает их производительность.

"Это помогает учебному заведению уменьшить стоимость распространения книг, ноутбуков или планшетов. Интернет на планшетах учеников позволяет просматривать учебные материалы, проводить исследования, искать информацию. Эта практика позволяет детям с детства учиться использовать новейшие технологии. Она также позволяет учащимся усвоить правила безопасного поведения в интернете. Было бы крайне уместно начинать внедрять такую практику и в Украине", – отмечает Надежда Омельченко.

Подробнее о том, что предлагает новый законопроект, читайте в материале "Дети не должны тратить время": для школьников готовят новый запрет".

Это уже не первая попытка запретить в школах мобильные телефоны. Предыдущую предпринимали в 2014 году, и успехом она не увенчалась: тогда законопроект отозвали, уточнив, что пользоваться мобильными можно только вне учебного процесса.

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