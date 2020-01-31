Запрет на гаджеты в школах: украинка рассказала, как действуют учителя в Европе

В Европе такая практика существует уже давно

В разном возрасте дети должны знать разную информацию о своем теле / Фото: Pexels

В Украине собираются запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами. Такая норма содержится в законопроекте № 2792, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Причем запрет касается не только телефонов, но и всех устройств, которые подключаются к интернету — планшетов, плееров, электронных книжек и тому подобного. Если проект примут, учителя в школах смогут законно отбирать гаджеты во время урока.

В Украине мнения по этому поводу разделились. А вот в Европе подобная практика существует давно.

Украинка Ирина Федосенко живет с семьей в Польше. И в школе, куда ходит ее дочь, телефоны запрещены, рассказывает она.

"Мобильный лежит в рюкзаке, но воспользоваться им дочка может только после уроков. Эффект положительный: ребенок концентрируется на уроках, на переменах – живое общение. При этом я знаю, что у меня есть с ребенком связь", – говорит Ирина Федосенко.

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Подобные ограничения на гаджеты в школах есть в ряде стран — во Франции, Греции, некоторых штатах США, Таджикистане.

Так, во Франции с прошлого года ученикам начальной и средней школы запретили приносить любые гаджеты с подключением к интернету. В список попали не только смартфоны, но и планшеты с умными часами.

Запрет планируют ввести в Германии. Пока он действует только в Баварии, где ограничение распространяется и на ноутбуки, если они не нужны для обучения.

В Великобритании школы сами принимают решение, запрещать ли использование гаджетов. В некоторых учебных заведениях смартфон не разрешают приносить даже выключенным, а в других школьники могут читать учебники с экрана гаджета.

В США все зависит от законодательства штата. Например, в Массачусетсе решение принимает руководство школы, а в Нью-Йорке – местная власть.

Подробнее о новом законопроекте читайте в нашем материале "Дети не должны тратить время": для школьников готовят новый запрет".

В Украине уже пытались запретить пользоваться телефонами в школах. В 2007 году запрет был принят, а в 2014-м Минобразования отменило его и оставило решение за школами и учителями:

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