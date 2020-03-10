Запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса: в Минздраве сделали заявление

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро

В Украине пока нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который ранее проверил больницы для возможных больных коронавирусом.

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", – сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

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"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", – заявил замминистра.

Напомним, 3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного.

Медикам пока не удалось вылечить инфицированного коронавирусом нового типа жителя Черновцов. Чтобы осмотреть мужчину и проверить правильность лечения, в город приедет врач Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.

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