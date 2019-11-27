Запрет на полиэтиленовые пакеты: почему магазины отказываются паковать товар в тару покупателя

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1700 гривен штрафа грозит магазинам за распространение полиэтиленовых пакетов. Такое наказание предусматривает законопроект, который депутаты уже приняли в первом чтении, чтобы уменьшить объемы пластика. Как обходиться без кулечков и почему торговые сети отказываются продавать продукты в собственную тару, решили выяснить новости "Сегодня".

"Всегда с собой ношу сумочку. И у меня еще есть куча маленьких сумочек", – говорит Елена Колесник, экоактивистка.

Женщина исповедует сознательное потребление и вообще не пользуется полиэтиленовыми кульками. Овощи, фрукты и сыпучие продукты фасует в специальные многоразовые мешочки. Сдобу просит класть в бумажные пакеты.

"Прошу, чтобы мне положили щипцами в мой пакетик и это не проблема. На самом деле, в тех магазинах, где я покупаю сладкое – эта штука нормально работает", – отмечает экоактивистка..

Крупы Елена покупает на вес или те, что упакованы в бумажные пачки. Потому что полиэтиленовые невозможно использовать повторно. Как и сверхлегкиекульки. Чтобы их стало меньше, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу пластиковых пакетов.

"Если мы не перерабатываем пластик, и не создаем комплекс мер чтобы встать на путь к этому, пластик будет просто скапливаться. Соответственно это свалки", – говорит Екатерина Журбас, эколог.

Но документ создает коллизию – он позволяет использование полиэтилена для мяса, рыбы и сыпучих продуктов. То есть положить эти продукты в собственную тару нельзя.

"Работники магазинов не хотят идти на встречу экосознательным людям, потому что в правилах написано", жалуется Елена Колесник, экоактивистка

Эти правила – уже другой закон, который обеспечивает гигиену продуктов питания. Так магазины перестраховывают себя, объясняет юрист Наталья Пухальская:

"Произошло, например, пищевое отравление. Потом очень трудно будет доказать, что этот продукт стал опасным, именно потому, что был упакован в тару потребителя".

В Брюсселе, например, торговые сети по своему усмотрению решают отпускать товар в тару покупателя. Опираются на то, сколько досадных случаев было до этого. Клиентам такой подход нравится. Поскольку украинское законодательство в области безопасности и качества продуктов ориентируется на европейскую практику, то, вполне вероятно, что в окончательной версии закона спорные моменты урегулируют по примеру Старого Света, предполагают юристы.

Отметим, что в Украине бытовой пластик практически вообще не утилизируется. А среднестатистический украинец использует около 500 одноразовых полиэтиленовых пакетов в год, которые затем просто отправляются на свалку.

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