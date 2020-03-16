Запрет на въезд в Украину из-за коронавируса: сколько уже не пустили иностранцев

В последние сутки перед запретом в Украину пропустили 85 тысяч человек

Украина закрыла границы с Европой. С 00:00 часов 16 марта пограничники не пропустили в нашу страну 50 иностранных граждан, сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники напомнили, что, согласно решению СНБО и правительства с сегодняшнего дня временно закрыто около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. В связи с этим, по состоянию на 8:00 утра, в Украине не пустили 50 иностранцев.

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Кроме того, в течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т.ч. на въезд проследовало 85 тыс., на выезд из Украины – 58 тыс. Также 15 марта пограничники провели температурный скрининг относительно почти 120 тыс. человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", не для всех иностранных граждан закрыта дорога в нашу страну. Есть две категории лиц, которых запрет не касается. Кому из иностранцев разрешат въезжать в Украину.

Украина приняла решение о закрытии границы для иностранцев. С 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для пассажирского авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако украинцы, находящиеся за границей, смогут попасть домой. Читайте подробнее, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

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