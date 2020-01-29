Запрет на выезд за границу и вождение: в Украине наказали больше 123 тысячи неплательщиков алиментов

Более 123 тысяч украинцев теперь не могут выехать за границу из-за неуплаты алиментов. Это официальная статистика Министерства юстиции. Кроме того, злостных неплательщиков еще и лишают права управлять машиной. Действенны ли такие методы воздействия и сколько времени нужно не платить алименты, чтобы попасть в список должников, выяснили новости "Сегодня".

Ольга Тихомирова из Днепра уже более десяти лет как разведена. Воспитывает одиннадцатилетнюю дочь. Отца девочки суд обязал отдавать на ее содержание половину доходов. И все это время бывший почти ничего не платил, говорит Ольга. И уже задолжал родному ребенку немалую сумму:

"На сегодняшний день суммарная его задолженность больше 225 тысяч гривен. Из них есть часть основного долга – это в районе 140 тысяч гривен. И остальное – это штраф".

Бывший муж, рассказывает Ольга, делает все, чтобы не платить: регулярно меняет работу, как может, скрывает доходы и даже обвиняет исполнительную службу мол, алименты украли там. Год назад на горе-отца открыли уголовное производство.

"У него есть запрет на выезд за границу. Наложенный запрет. Но его это не пугает, потому что он не ездит за границу. У него есть запрет на вождение автомобиля. Но мой бывший муж при браке взял мою фамилию. А права у него на его как бы "девичью" фамилию", – говорит Ольга.

Это дело прокуратур в очередной раз отправила на доследование. Поэтому в справедливость Ольга уже почти не верит. Надеется только на огласку в СМИ.

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В Министерстве юстиции советуют женщине обратиться к ним за консультацией. Ведь запрет выезда за границу и лишение права садиться за руль все-таки действуют на большинство должников. Впрочем, бывают и такие, что отпираются до последнего.

Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции Украины:

"Должники пользуются определенными лазейками, они оформляют имущество на других лиц, все денежные обороты проводят через карты других лиц. И при таких обстоятельствах исполнение решения суда является достаточно проблематичным. Наше Министерство юстиции предоставляет услуги связанные с бесплатной правовой помощью".

В Минюсте объясняют, что стать невыездным должник может только по постановлению Государственной исполнительной службы. Его могут принять, если более четырех месяцев алименты на ребенка не выплачиваются. Но перед тем, как неплательщик алиментов становится невыездным, он еще имеет 10 дней на обжалование решения госисполнителя в суде или полной уплате долга. А узнать, находится ли ваше имя в "черном списке" можно из Единого онлайн-реестра должников.

Напомним, ранее новости "Сегодня", в Минюсте рассказывали, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине. Министр юстиции Денис Малюська отметил, что алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

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