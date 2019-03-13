Запрет полетов Boeing 737 MAX в мире: стала известна позиция Украины
Госавиаслужбы озвучила свой вердикт на фоне всемирного ограничения на эксплуатацию аварийных лайнеров
На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Согласно тексту постановления, оно вступает в силу со дня публикации, однако конечная дата в нем не указана.
"Некоммерческая эксплуатация (к примеру, перегонные полеты) не входят в сферу действия данного решения. Отдельные решения для совершения полетов с территории Украины согласовываются с Госавиаслужбой", – резюмирует Коршук.
Таким образом, Украина вошла в долгий список десяток стран, которые ограничили или вовсе запретили использование Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.
Напомним, что последними в список стран, принявших соответствующее решение, вошли Египет, Таиланд, Молдова, ОАЭ, Узбекистан и Гонконг.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
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