Запрет выходить на улицу и штрафы: украинец рассказал о ситуации в Испании

В мире усиливают карантинные меры. Особенно в тех странах, где число заболевших исчисляется тысячами и много жертв. Испанию называют второй страной Европы по распространенности в ней коровируса COVID-19. Как рассказал сайту "Сегодня" украинец Михаил Гринев, проживающий в испанской Каталонии, с недавних пор здесь без острой необходимости запрещено выходить на улицу.

"Все, кроме супермаркетов и аптек, – закрыто. Кроме посещения магазинов и аптек, разрешено ехать только на работу. При этом при себе нужно обязательно иметь справку с работы, в которой указаны домашний адрес и часы работы, – говорит Михаил. – Также запрещено собираться во дворах домов, нарушителям выписывают штрафы. Знаю, что во многих провинциях на помощь призвали военных следить за порядком на улицах".

По его словам, в каталонских городах в аптеках также нет ни масок, ни антисептиков.

"Я давно не был в Украине, почти 10 лет, поэтому не знаю истинной картины на родине, но здесь, в Испании люди почему-то разгребли туалетную бумагу. Но вот еды на полках в магазинах более, чем достаточно, поставки не прекращаются", – уточнил Дмитрий. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Напомним, ранее украинцы, проживающие в Греции, рассказали нам, к каким мерам прибегли местные власти. Например, для прохода в продуктовый магазин здесь собирались ввести специальные пропуски. Благодаря ним появляется возможность контролировать число людей, которые находятся одновременно в помещении.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности".

Также в Минздраве Украины рассказали о предпринятых мерах в связи с коронавирусом.

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