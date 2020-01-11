Иран признал, что сбил самолет, но солгал о молчании экипажа – глава МАУ

По словам президента компании, украинский экипаж «оказался не в том месте»

/ Фото: Facebook

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не отложила рейс из Тегерана из-за того, что никаких предупреждений об опасности, ни от Киева, ни от Тегерана, не было. Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено", – сказал Дыхне на брифинге в аэропорту "Борисполь".

Президент компании отметил, что на месте украинского борта могла быть любая компания. "Наш экипаж оказался не в том месте, не в то время", – сказал он.

Вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский во время того же брифинга сообщил, что рейс PS752 "Тегеран-Киев" был одним из многих, совершенных из аэропорта утром 8 января. Он отметил, что пилот вел лайнер согласно установленному маршруту и никаких отклонений не было.

"Аэропорт был полностью открыт. Никаких запретов на проведение полетов не было. Аэропорт работал в штатном режиме. До и после вылета украинского Боинга аэропорт продолжал работать", – подчеркнул Сосновский.

По его словам, экипаж самолета не совершал приписываемых ему ошибок.

"Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота – это все есть в материалах расследования", – добавил Дыхне.

Сосновский подчеркнул, что экипаж лайнера работал в рамках своих полномочий и держал связь с диспетчерской аэропорта Тегерана. По его словам, после взлета экипаж вышел на связь, тогда как иранцы заявляли, что они не вышли.

"Получили дальнейшее разрешение на выполнение полета", – подтвердил Сосновский.

Его слова подтвердил и президент компании МАУ.

"Этот рейс шел в форваторе наших исторических рейсов. Никаких отклонений не было...До нас летели все компания мира. И после нас летели все компании мира", – сообщил Дыхне.

Также он пояснил, почему рейс задержался с вылетом. По его словам, это была "очень простая штатная ситуация", когда на борт погрузили слишком много багажа и командир дал команду разгрузить часть груза.

Напомним, в субботу, 11 января, утром президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Также писалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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