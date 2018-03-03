Запугивание и газовый шантаж: Эксперт рассказал, как Россия может давить на Украину

Решение "Газпрома" снизить давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему, по которой российское "голубое топливо" идет в Европу, принятое после оглашения решения Стокгольмского арбитража по спору российского монополиста с "Нафтогазом Украины", является попыткой Москвы по энергетическому давлению на Киев. Об этом экономист Борис Кушнирук рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Это угроза не только для Украины, это угроза для энергетической безопасности Европы. Это говорит о том, насколько ненадежным является "Газпром" с точки зрения вообще отношений. Он в любой момент может, если его не устраивает что-то, просто разорвать отношения и создать угрозу для всех. Но не так быстро там все можно разорвать. Пока сложно сказать, как будут разворачиваться события. Решение арбитража они отменить не могут. Более того, когда они снова идут в арбитраж, они сразу признают любое решение суда. Поэтому рассчитаться с Украиной они все равно должны. Но, на мой взгляд, это решение является частью выступления Путина. Потому что отражает попытку откровенного запугивания, шантажа", – считает Кушнирук.

При этом аналитик призывает не пренебрегать российскими заявлениями.

"Ко всему этому нужно быть готовым. Это серьезные призывы, но так быстро они это сделать не смогут. Им выставят огромные штрафы. Если они разорвут этот контракт по транспортировке, Украина будет подавать иск, требовать ареста всех активов и в России, и за рубежом в связи невыполнением условий. Но это элемент такого шантажа – в надежде, что Запад испугается", – отметил Кушнирук.

По мнению экономиста, Кремль может не остановиться на газовой теме и пойти еще дальше – например, полностью "оборвать" поставки всех товаров, включая ядерное топливо.

"Я не исключаю и больших действий. Условно говоря, может остановиться и все остальное. Могут блокировать все поставки товаров из Украины в Россию. У нас сейчас туда только 9% экспорта, но он есть. Есть вопрос рисков и в ядерной области, если они прекратят поставлять ТВЭЛы (Топливная компания "ТВЭЛ" — российский производитель ядерного топлива, производственный холдинг госкорпорации "Росатом" – Ред.), Украина столкнется с существенной проблемой. Мы частично перевели энергоблоки на Westinghouse (Westinghouse Electric Company – японо-американская электротехническая и ядерно-энергетическая компания. – Ред.), но из 15 блоков это пока лишь шесть. А ядерной электроэнергии у нас в балансе 60%. Мы в следующие несколько лет можем столкнуться с существенными рисками, к этому нужно быть готовыми", – отметил Кушнирук.

Напомним, на днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.

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