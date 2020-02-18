Запуск Нацплатформы примирения и единства отложили: Сивохо назвал причину

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

После сегодняшнего внезапного наступления боевиков на позиции ВСУ на Донбассе украинские власти решили перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Об этом на своей странице в Facebook 18 февраля сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, назвав атаку вблизи Золотого "циничной провокацией", а целью боевиков – сорвать мирные инициативы.

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!" - отметил Сивохо.

Он добавил, что власти продолжают "непублично, системно, беспрерывно" работать и налаживать диалог между простыми людьми.

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Новую дату проведения презентации советник секретаря СНБО обещал сообщить позже.

Запустить Национальную платформу примирения и единства планировалось 19 февраля. Ее целью было названо начало диалога по обе стороны разграничения на Донбассе.

Однако за сутки до этого на Донбассе боевики пошли на прорыв, начав крыть плотным минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

/ Фото: Сегодня

ВСУ отбили атаку, удержав при этом полный контроль над ситуацией, но один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены и еще двое – контужены. Погибшим оказался 22-летний гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов.

Боевики также понесли тяжелые потери. По данным начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в результате утреннего боя четверо противников были убиты и еще шестеро – ранены.

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