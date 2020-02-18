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Запуск Нацплатформы примирения и единства отложили: Сивохо назвал причину

18 февраля, 19:40

Из-за атаки боевиков в Украине перенесли начало важной мирной инициативы

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

После сегодняшнего внезапного наступления боевиков на позиции ВСУ на Донбассе украинские власти решили перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Об этом на своей странице в Facebook 18 февраля сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, назвав атаку вблизи Золотого "циничной провокацией", а целью боевиков – сорвать мирные инициативы.

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!" - отметил Сивохо.

Он добавил, что власти продолжают "непублично, системно, беспрерывно" работать и налаживать диалог между простыми людьми.

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Новую дату проведения презентации советник секретаря СНБО обещал сообщить позже.

Запустить Национальную платформу примирения и единства планировалось 19 февраля. Ее целью было названо начало диалога по обе стороны разграничения на Донбассе.

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Однако за сутки до этого на Донбассе боевики пошли на прорыв, начав крыть плотным минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

/ Фото: Сегодня

ВСУ отбили атаку, удержав при этом полный контроль над ситуацией, но один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены и еще двое – контужены. Погибшим оказался 22-летний гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов.

Боевики также понесли тяжелые потери. По данным начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в результате утреннего боя четверо противников были убиты и еще шестеро – ранены.

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