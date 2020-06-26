Зарабатывали на свалке опасных отходов: СБУ разоблачила преступную схему

В нелегальных заработках участвовали чиновники из Киева и Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему, в которой участвовали чиновники одесских и киевских коммунальных и государственных предприятий.

Реклама

Как сообщили на официальном сайте СБУ, опасные отходы передавали на утилизацию фирме, которая не имела необходимых мощностей для переработки, и в результате их просто выбрасывали на обычную свалку.

Между тем, среди мусора могли оказаться и средства индивидуальной защиты из больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19.

Организаторы этой схемы отмывали "заработанные" деньги через действующий в Одессе и Киеве конвертационный центр с ежегодным оборотом около 200 миллионов гривен.

Во время обысков в домах и офисах фигурантов дела следователи изъяли фиктивные документы, печати, компьютерную технику, банковские карты и наличные.

В тренде В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти тысяча заболевших за сутки

Реклама

Продолжается расследование, открытое по статье о "присвоении, растрате имущества", которая грозит лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники СБУ провели обыски в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и ряда коммерческих предприятий: спецслужба обнаружила хищения средств городского бюджета в ходе погашения за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому одним из коммунальных предприятий города.

А в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама