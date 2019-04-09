Заработал союз за права вкладчиков 200 тыс. грн +

Один в поле не воин: вкладчики "лопнувших" банков объединяются в борьбе за свои деньги

Заработал союз за права вкладчиков 200 тыс. грн + //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b39/014/5cab39014bf80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b39/014/5cab39014bf80.jpg 2019-04-09T18:12:00+03:00 Украина Один в поле не воин: вкладчики “лопнувших” банков объединяются в борьбе за свои деньги

В УНИАН состоялась встреча общественности и вкладчиков ликвидированных в 2014-2018 годах банков, у которых на счетах находилась не гарантированная государством сумма – свыше 200 тыс. грн, которую им так и не вернул Фонд гарантирования вкладов. Целью их встречи было создание общественной организации "Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг", которая позволит объединить усилия по созданию и обеспечению реализации действующих механизмов в защите прав потребителей финансовых услуг путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с фактической потерей физическими и юридическими лицами – клиентами банков более 200 млрд грн.

По словам одного из сооснователей организации Максима Гаруса, который представляет вкладчиков банка "Финансы и кредит" и общественную организацию "Национальное Благо Украины", одиночные акции не дают результатов и чтобы быть услышанными, вкладчики решили пойти другим путем – будут бороться за свои деньги вместе.

О ситуации, которая сложилась на сегодняшний день у вкладчиков ликвидированных банков и их опыте защиты прав, рассказал представитель ОО "Всеукраинское объединение кредиторов банков" Александр Коваленко. По его словам, ФГВФЛ распродает имущество настолько дешево, что на выплаты тем, у кого были вклады свыше 200 тыс.грн не остается денег и перспективы для них никакой не вырисовывается. Ту же проблему подняли и другие представители вкладчиков банков с отозванными лицензиями. Олег Мосин (ОО "Союз вкладчиков "Михайловского"), Клара Айсвирт (вкладчики банка "Форум"), Татьяна Вербина (ОО "Фонд спасения крупных вкладчиков", вкладчики "VAB банка") рассказали, что годами борются за то, чтобы добиться справедливости.

"Мы проверяли, действительно ли правомерной была ликвидация банков. Оказалось, что многие банки были признаны неплатежеспособными незаконно. Даже тем банкам, которые инвесторы готовы были докапитализировать, не дали это сделать. Аргументы регулятора о том, что они старались как можно быстрее спасти клиентов банков, на наш взгляд, нелогичные. 10 банков добились в суде признания, что их ликвидация была необоснованной, и 9 банков – в процессе. Однако тут мы встречаем следующее препятствие – вернуть лицензию невозможно, ФГВФЛ уже работал с финучреждением и как сделать "отмену" того, что уже продано – непонятно", - говорит Татьяна Киличава (адвокат, вкладчики банка "Киевская Русь").

Взял слово также и представитель вкладчиков единственного ликвидированного банка, который начал выплаты депозитов 200 тыс. грн +, Виктор Бешенев (Ассоциация вкладчиков "Укринбанк"). "1 млрд 240 тыс.грн вкладов, которые превышали сумму в 200 тыс. грн "Укринком" (ранее "Укринбанк") уже вернул их владельцам, – рассказал Виктор Бешенев. - Мы ожидаем, что позитивная тенденция продолжится и дальше. Наш случай беспрецедентный – правопреемники банка, желая остаться работать на украинском финансовом рынке, продают имущество самостоятельно по рыночной стоимости и из этих средств погашают свои обязательства перед 100% вкладчиков. Уверен, что благодаря работе "Всеукраинского движения потребителей финансовых услуг" удастся наработать механизм выплат крупных вкладов и в других ликвидированных банках".

Участники встречи считают, что одним из главных шагов по пути к решению их задачи будут переговоры четырех сторон: представителей банков, вкладчиков, НБУ и ФГВФЛ. Также в планах представителей вкладчиков обращение к руководству страны с просьбой взять под контроль проблему защиты прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов банков, которые понесли значительные финансовые потери при ликвидации этих финансовых учреждений, инициированной Национальным Банком Украины.

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