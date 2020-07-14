Заразились коронавирусом, но нет семейного врача: в Минздраве рассказали, что делать

Сейчас можно очень быстро подписать соглашение с семейным врачом через интернет, отметил министр

Украинцы смогут получить бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом, даже если нет своего семейного врача. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, могут ли больные COVID-19 без семейного врача рассчитывать на бесплатную государственную медпомощь.

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В первую очередь он напомнил, что сейчас можно очень быстро подписать соглашение с семейным врачом через интернет.

"Если уже произошла такая ситуация (заразились коронавирусом) и есть соответствующие признаки коронавирусной болезни, особенно, если вы ощущаете тяжелые признаки – повышение температуры выше 38 градусов, осложнение дыхания, боль в грудной клетке – нужно вызывать экстренную медицинскую помощь, набрать 103 и рассказать о своих симптомах. Приедет бригада и если будут соответствующие симптомы, то вы будете госпитализированы и, конечно, вам будет предоставлена медицинская помощь. Независимо от того, заключен ли договор с семейным врачом, или нет, вам будет предоставлена соответствующая медпомощь", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что госпитализации подлежат все люди, которые имеют какие-то сопутствующее заболевания и входят в соответствующую группу риска.

Глава Минздрава добавил, что лечение COVID-19, которое предусмотрено национальными программами, является бесплатным.

"У нас приняты соответствующие нормативные акты, есть соответствующее финансирование, финансирование всех больниц, которые лечат больных с COVID-19. Стоимость этого лечения обеспечивается из государственного бюджета. Туда входит и стоимость всех лекарственных препаратов, всех манипуляций, которые происходят в условиях стационара", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Степанов рассказывал, что Украина получила от Индии лекарство для борьбы с COVID-19. По его словам, препарат уже заложен в национальные протоколы по лечению коронавирусных больных. Всего партия рассчитана на пять тысяч зараженных.

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