Заробитчан не выпустили из Киева в Лондон: новые подробности

Украинцы, которые не смогли 29 апреля вылететь из Киева на заработки в Лондон, должны были отправиться в Великобританию в рамках государственной программы правительства королевства, чтобы работать в сельском хозяйстве.
Об этом сообщает портал "Буквы", ссылаясь на собственные источники.
Согласно фотографиям из аэропорта "Борисполь", множество людей все еще ожидает своего самолета и не расходится.
Также по данным портала, Министерство иностранных дел Украины четыре раза давало и столько же раз отменяло разрешение на вылет рейса. Не помогли даже попытки директора МАУ Евгения Дыхне добиться вылета через Кабинет министров.
Также утверждается, что несостоявшиеся пассажиры заплатили вдвое больше обычной стоимости авиабилета – не 150, а 300 долларов.
Стоит отметить, что некоторые страны Евросоюза уже обратились к Киеву с просьбой разрешить украинским заробитчанам вернуться. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но назвал нелогичной организацию рейсов в Европу в условиях пандемии.
Напомним, что на время карантина до 11 мая в Украине не работает пассажирское авиасообщение. Кабмин запретил его еще с 17 марта, из-за чего многие туристы застряли за границей и их пришлось вывозить чартерными рейсами.
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