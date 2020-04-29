Заробитчан не выпустили из Киева в Лондон: новые подробности

Украинские работники заплатили двойную стоимость авиабилета, но все равно не могут вылететь

Украинцы, которые не смогли 29 апреля вылететь из Киева на заработки в Лондон, должны были отправиться в Великобританию в рамках государственной программы правительства королевства, чтобы работать в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает портал "Буквы", ссылаясь на собственные источники.

Согласно фотографиям из аэропорта "Борисполь", множество людей все еще ожидает своего самолета и не расходится.

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Также по данным портала, Министерство иностранных дел Украины четыре раза давало и столько же раз отменяло разрешение на вылет рейса. Не помогли даже попытки директора МАУ Евгения Дыхне добиться вылета через Кабинет министров.

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Также утверждается, что несостоявшиеся пассажиры заплатили вдвое больше обычной стоимости авиабилета – не 150, а 300 долларов.

Стоит отметить, что некоторые страны Евросоюза уже обратились к Киеву с просьбой разрешить украинским заробитчанам вернуться. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но назвал нелогичной организацию рейсов в Европу в условиях пандемии.

Напомним, что на время карантина до 11 мая в Украине не работает пассажирское авиасообщение. Кабмин запретил его еще с 17 марта, из-за чего многие туристы застряли за границей и их пришлось вывозить чартерными рейсами.

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