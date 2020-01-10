Зарплаты учителей повысят, а университеты реформируют: что изменится в образовании в 2020 году

/ Фото: Pixabay

Министерство образования продолжит реформировать школу, а также планирует серьезно взяться за высшие учебные заведения. Что будет с украинским образованием в новом 2020 году, узнавал сайт "Сегодня".

На образование – 131,5 млрд грн

В 2020 году на образование и науку из государственного бюджета направят 131,5 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году сумма была немного меньше – 115,2 млрд. Из них 1,4 млрд пойдет на Новую украинскую школу. На программу "Способная школа" – 3,5 млрд грн. Эта программа направлена на ремонты и закупку оборудования для опорных школ.

На подготовку специалистов государственного значения в профтехах из бюджета выделили 200 млн грн.

В 2020 году университеты получат значительно больше денег на научные исследования и разработки – 400 млн грн вместо 100 млн грн в 2019-м. На работу Национального фонда исследований, грантовую поддержку научных и научно-технических разработок выделяется 525,5 млн грн вместо 262 млн. На научную и научно-техническую деятельность вузов направят 1,16 млрд грн. Финансирование работы антарктической станции "Академик Вернадский" вырастет с 60 млн до 143,5 млн грн.

Реформа университетов

В Министерстве образования готовятся изменить систему финансирования вузов.

Новшества начнут запускать постепенно. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м. Остальные 20% придется заслужить – деньги будут начисляться по критериям качества. Среди критериев могут быть наличие университета в международных рейтингах, цитируемость или количество научных работ. Если университет получает заказы на исследования от бизнеса или международных организаций – это тоже может стать своего рода знаком, что вузу доверяют и в него будут идти деньги.

/ Фото: Pixabay

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Еще одним критерием будет занятость выпускников. Министерство хочет создать автоматизированную систему, которая будет отслеживать трудоустройство молодых специалистов. Планируется и такой показатель, как масштаб университета: с его помощью будут стимулировать вузы укрупняться.

Пока что в парламенте зарегистрирован один проект закона, который отвечает заявлениям Минобразования. Законопроект №2170, помимо перечисленного, предполагает отход от госзаказа на подготовку специалистов.

Кроме того, Минобразования будет заключать с ректорами университетов контракты. В документе будут прописывать показатели, которых должен будет достигнуть руководитель вуза, и соответствующие сроки. Их невыполнение станет основанием для увольнения ректора.

Также с 2020 года университеты больше не будут выдавать дипломы государственного образца. Парламент принял закон, который исключает понятие "диплом государственного образца" и предлагает учреждениям высшего образования выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.

В колледжах начнут подготовку младших бакалавров

С 2020 года украинские колледжи и техникумы впервые начнут подготовку младших бакалавров вместо младших специалистов. Это прописано в законе "О профессиональном предвысшем образовании". Из нововведений – не будет ограничений, связанных с ранее полученным образованием, для поступающих на бюджет.

Предусмотрена возможность поступать не по результатам внешнего независимого оценивания, а по результатам сдачи необходимых экзаменов в самом заведении. Также изменится финансирование – государство будет покрывать получение полного общего среднего образования по тем специальностям, в которых есть особая необходимость.

2020-й – год математики

В 2019 году Украина получила результаты PISA. Это международное оценивание качества образования, которое проводится в 80 странах мира. Средний балл украинских учеников по математике составил 453,12, по естественным дисциплинам – 468,99. А в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) средние показатели по математике – на 39 баллов выше. Это значительное отставание – по методике исследования, 30 баллов соответствуют одному году обучения.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня Реклама

Министр образования Анна Новосад, ознакомившись с результатами исследования, заявила, что 2020 год будет годом математики. Ведомство пока не сообщало, как именно будет усиливаться изучение математики в школах. Однако еще в 2018-м было заявлено, что с 2021 года государственная итоговая аттестация по математике в форме ВНО для выпускников школ станет обязательной.

Электронные билеты и студенческие

В 2020 году в Украине должны запустить электронные студенческие и ученические билеты в тестовом режиме. Билет студента станет полноценным аналогом обычного студенческого – он будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством. Чтобы получить е-билет, необходимо будет загрузить на смартфон приложение онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" и пройти в нем идентификацию. Проверять достоверность е-билета студента будут с помощью уникального QR-кода, сайта Единого государственного образовательного электронного реестра и Реестра студенческих (ученических) билетов.

Педагогам повысят зарплаты

С 2020 года учителям повысят зарплаты на 9%. Плюс повышение зарплат на 20% получат педагоги, которые прошли сертификацию в 2019-м. В бюджете также выделили средства на ежегодную денежную поддержку для молодых учителей.

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 – почти 21 тыс. грн. В целом предусматривается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вместе с тем, учителям могут отменить надбавки за выслугу лет, проверку тетрадей и классное руководство, а рабочий день сделать 8-часовым. Об этом говорится в проекте закона №0901, который принят в первом чтении. Авторы проекта считают, что такие надбавки мешают развиваться учителям. Также в проекте предлагается увеличить зарплату учителя до четырех прожиточных минимумов до 2023 года, а в перспективе – до трех минимальных зарплат. Министр образования Анна Новосад заявила, что проект не доработан, а уменьшать надбавки к зарплате учителей нужно только за счет их включения в оклад.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о винничанке, которая за семь лет получила девять высших образований. Подробности – в сюжете.

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