Зарплаты в Украине: как реальные суммы отличаются от желаний соискателей

Только в Киеве разница примерно в пять тысяч гривен между спросом и предложением

/ Фото: Pixabay

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Пока Кабинет министров занимается уменьшением разрыва между зарплатами мужчин и женщин, в Украине проанализировали, что работодатели чаще всего в принципе не готовы платить столько, сколько соискатель хочет получать.

Например, в Киеве работники в среднем хотят зарплату 20 496 грн, но им готовы платить 15 024 грн, проанализировали в robota.ua. Разрыв достигает -27%. В других городах-миллионниках разрыв меньше:

Одесса: предлагают – 13 362, ожидаемая зарплата – 15 632 (-15%);

Львов: предлагают – 12 742, ожидаемая зарплата – 13 663 (-7%);

Днепр: предлагают – 12 402, ожидаемая зарплата – 13 280 грн (-7).

Такой разрыв связан с тем, что не все, кто ищет работу, – безработные, поясняет HR-эксперт сайта robota.ua Татьяна Пашкина. Есть большой процент трудоустроенных людей, которые размещают резюме, чтобы найти лучшие условия. Им не интересна среднерыночная зарплата. Поэтому такие соискатели указывают зарплату выше той, которую уже получают.

Если в Киеве специалист получает 17 000 грн, то он будет отзываться на вакансии с зарплатой выше. Вместе с тем работодатели видят, что в среднем по Киеву этот специалист получает 17 000 и может указать в вакансии 17 500. Такая зарплата вряд ли заинтересует уже работающего специалиста.

"Если мы говорим о городах-миллионниках, то там большая часть приезжих. Для них арендная плата – значительная статья семейного бюджета. Из-за этого возникает ситуация, когда работодатель предлагает среднерыночную зарплату, а она не всегда учитывает личные компоненты", – отмечает Татьяна Пашкина.

У такого разрыва могут быть еще две причины, считает Дмитрий Суслов, директор украинского сервиса для управления бизнесом "Бітрікс24". Во-первых, большая часть бизнеса просто выживает, и, чтобы не платить налоги, зарплаты дают в конвертах. Поэтому сумма фактической обнародованной зарплаты существенно ниже. Во-вторых, люди часто хотят получать необоснованно высокую зарплату, несмотря на то, что не обладают уникальными умениями, поэтому свою роль играют и завышенные запросы.

Подробней об этом читайте в материале "Чуть больше" среднего: сколько хотят зарабатывать украинцы и кому столько платят".

В то же время новости "Сегодня" решили расспросить украинцев, на что бы они тратили деньги, если бы получали 3000 долларов в месяц. Как оказалось, девушкам необходимо почти в два раза больше денег для поддержания красоты и здоровья.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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