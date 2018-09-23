Заседание Генассамблеи ООН: названы основные причины визита Порошенко в Нью-Йорк

Украина ни в коем случае не должна отказываться от использования Организации Объединенных Наций как площадки для отстаивания национальных интересов и донесения своей позиции до мирового сообщества. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-советник главы СБУ, дипломат Маркиян Лубкивский, оценивая ожидания от предстоящего визита президента Украины Петра Порошенко в США для участия в заседании Генассамблеи ООН.

"Конечно, сегодня звучит много критики в адрес ООН и Совбеза ООН именно с точки зрения не решения тех вопросов, которые сегодня беспокоят Украину. Но пока не найден действенный альтернативный механизм (его сейчас объективно пока не существует), отказываться от продвижения и защиты украинских интересов в рамках ООН было бы достаточно безрассудно. Поэтому без всякого сомнения следует искать все возможности, которые есть сегодня и в рамках Генассамблеи, и в рамках Совбеза ООН, чтобы защитить Украину от агрессии РФ, остановить ее, и решить ключевые для Киева вопросы", – сказал он.

По словам Лубкивского, на сегодня среди ключевых вопросов, на которые Украине стоило бы делать акценты, являются права человека на оккупированных и аннексированных территориях. Хотя Совбез ООН и не является для Киева действенным механизмом, пока РФ будет там постоянным членом, а "решения на Совбезе ООН, как мы знаем, принимаются консенсусом, и поэтому Россия будет блокировать решения, идущие на пользу украинским интересам".

"Поэтому, по моему мнению, нужно работать непосредственно со всеми странами-членами ООН. То есть украинская дипломатия сегодня должна сконцентрироваться на работе своих посольств в этих странах для разъяснения, защиты своей позиции и пытаться проводить важные для нас решения именно через Генассамблею. Что касается повестки дня, с которой президент должен был бы ехать в Нью-Йорк, то первоочередным вопросом на сегодня является освобождение украинских узников совести и заключенных, которые находятся на оккупированных территориях и в РФ", – добавил дипломат.

Он также отметил, что любые переговоры для противодействия агрессии должны начинаться с вопроса №1 по освобождению захваченных в плен и задержанных граждан Украины.

"А после того уже выстраивать другую повестку дня", – резюмировал Лубкивский.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко с 24 по 27 сентября посетит США и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет несколько десятков встреч с мировыми лидерами.

Напомним, в прошлом году, осенью, Порошенко также ездил в ООН. Во время выступления президент говорил о реформе ООН, терроризме, миротворцах и оккупированных Россией территориях. Читайте полный текст выступления Порошенко.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию. По результатам голосования в пленарном зале документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, выступили "против" – 26 стран.