Заседание по Донбассу, отсрочка Brexit и два экономических форума: главные события дня

Среда, 4 сентября, будет насыщена политическими и экономическими событиями

В среду, 4 сентября, определились несколько главных тем, за которыми будет следить мировая пресса и которые будут освещаться в СМИ и комментироваться экспертами.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины собирается в среду в Минске на очередное заседание

Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции расскажет о приоритетах и ближайших планах деятельности МОЗ

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В польском городке Крыница-Здруй продолжается ежегодный международный Экономический форум. На нем работает и специальная украинская площадка.

В тренде В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогоде

Президент России Владимир Путин во Владивостоке открывает международный Восточный экономический форум. Ожидается участие представителей из более чем 50 государств.

Отсрочка Brexit: в парламенте Британии проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня. Депутаты Палаты общин обсудят законопроект о блокировании Brexit без сделки.

О том, какими были итоги вторника, 3 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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