Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Верховная Рада Украины проводит заседание. На повестке дня важные вопросы.

Председательствующий сообщил, что в Верховную Раду Украины поступило представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича.

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Председательствующий сообщил, что Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании 30 октября рассмотрел представление от 11 октября 2019, поддержаны и внесены в Верховную Раду Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой 17 октября 2019, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича" и "О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)".

Парламент начал рассмотрение вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Соответствующее представление с трибуны озвучивает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Кроме того, на повестке дня в Раде много важных вопросов. А в 11:30 в Раде выступит Генек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, в четверг, 30 октября, во время заседания Рады произошла стычка между нардепами.

Отмечается, что конфликт возник из-за возмущения депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика после отклонение постановления о создании Временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года, главой которой он должен был стать.

У него возникла перепалка с другими депутатами и он толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко, после чего другие нардепы от "Слуги народа" пытались успокоить Скорика, чтобы урегулировать конфликт. В итоге депутаты немного потолкались.

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