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Защита проходящей по делу об убийстве Шеремета Яны Дугарь обжаловала домашний арест

17 декабря, 21:30

Апелляция подана в Киевский апелляционный суд

/ Фото: Getty Images

Защита Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, обжаловала решение суда о назначении ей круглосуточного домашнего ареста. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил ее адвокат Николай Ореховский.

"Апелляция подана в Киевский апелляционный суд. Рассмотрение жалобы назначено на 18 декабря", - сказал он "Українським новинам".

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Печерский районный суд Киева 13 декабря отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года. Еще двух подозреваемых по делу об убийстве Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – суд взял под стражу на два месяца.

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Напомним, 12 декабря правоохранители задержали троих подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Среди них музыкант Андрей Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.

Подробнее о расследовании – в нашей спецтеме "Расследование убийства Павла Шеремета".

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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