Защита свидетелей по-новому: депутаты хотят создать новую службу и делать пластические операции

Будут менять внешность подозреваемым и выдавать бронежилеты со шлемами

Фото: AFP

Защита свидетелей по-новому: депутаты хотят создать новую службу и делать пластические операции Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/686/029/5c76860298cd7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/686/029/5c76860298cd7.png 2019-03-04T07:19:00+02:00 Украина Будут менять внешность подозреваемым и выдавать бронежилеты со шлемами

Верховная Рада озаботилась защитой свидетелей тяжких преступлений — на этой неделе парламент планирует рассмотреть законопроект о создании Национальной службы защиты свидетелей и потерпевших авторства 16 нардепов. "Сегодня" разобралась в правилах работы нового органа.

Пластика и страховка

Защищать Нацслужба будет свидетелей, потерпевших и подозреваемых, которые проходят по тяжким уголовным делам и могут предоставить следствию важную информацию. Кроме того, под защиту могут попасть связанные с преступлениями против нацбезопасности страны, против воли, чести и достоинства человека, а также с преступлениями транснационального характера (например, терроризм). Ходатайство о предоставлении защиты может подать прокурор, следователь или следственный судья. После обращения специальная комиссия, которая будет состоять из экспертов нового органа и представителя Генеральной прокуратуры, даст рекомендации — стоит ли выделять защиту тому или иному человеку. Однако последнее слово будет за руководителем Нацслужбы. Если его вердикт окажется положительным, то подопечного включат в Госпрограмму защиты. По ней свидетелю, потерпевшему или подозреваемому (а также его родственникам) обеспечат конфиденциальность личных данных, могут заменить документы (в том числе и паспорт), застраховать имущество или выдать спецсредства индивидуальной защиты (бронежилет, шлем, а также бронированные и противоударные щиты). В особых случаях человека могут переселить, в том числе и за границу. Допускается даже изменение внешности с помощью пластической хирургии за счет госбюджета.

В законопроекте также говорится, что свидетели обязаны сразу же информировать правоохранительные органы об угрозах в свой адрес и держать в строгом секрете все меры защиты, которые к ним применяют. Подотчетна Нацслужба будет МВД.

Позитив и риски

Юрист Дина Дрыжакова к созданию Национальной службы защиты свидетелей относится положительно.

"Это, конечно же, шаг вперед в направлении "закон для всех один". Мы же знаем, что в США и многих странах Европейского союза программа защиты свидетелей действует очень успешно уже много лет. И там люди действительно не боятся говорить. У нас же человек тысячу раз подумает перед тем, как дать показания. Особенно когда речь идет, например, о высокопоставленных коррупционерах. Зачем рисковать собой и своими близкими? И, на мой взгляд, без такой программы невозможно построить правовое государство и побороть коррупцию", — объясняет она.

Однако юрист говорит о сложностях работы такого органа, особенно в нынешних условиях.

"Встает вопрос о механизмах работы этого органа и о том, сколько дополнительных законов и подзаконных нормативных актов нужно будет принять! Например: кто будет оплачивать операции по пластической хирургии? Государство? Очень сомневаюсь, что подобное будет принято. Опять же, на практике правоохранители очень любят собрать доказательную базу, напугать ею человека, взять с него денег и слить ему же показания свидетелей. В таком случае о какой защите может идти речь, если вся система пронизана коррупцией. Я, как адвокат и юрист, считаю, что инициатива, безусловно, отличная, но воплотить ее в нашей стране пока не получится", — говорит она.

Создание новой службы: сроки и зарплаты

Эксперт программы реформирования правоохранительной системы Украинского института будущего Денис Монастырский говорит, что есть два сценария для нового органа.

"Первый — оптимистический. ВР принимает до лета и закон о службе, и изменения в бюджет, которые нужны для ее работы. Тогда она начнет работать уже в сентябре этого года. Второй сценарий — пессимистический: бюджетные изменения принимаются на следующей сессии. Тогда служба заработает только в начале 2020-го", — говорит он.

Монастырский добавляет: работать в Нацслужбе будут всего 100—150 человек. При этом в законопроекте уже указаны зарплаты ее сотрудников: глава службы будет получать почти 97 тыс. грн в месяц, его первый зам — чуть больше 87 тыс. грн, руководители управлений на местах — 67 тыс. грн, начальники отделений — 48 тыс. грн, старший агент — 42,5 тыс. грн, а рядовой агент — 36,7 тыс. грн.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, какой будет пленарная неделя Верховной Рады. В повестке дня блок оборонных проектов, усиление ответственности за "избирательные" нарушения и защита заложников.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.