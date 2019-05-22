Защитить авто – как правильно выбрать страховку

Участившиеся случаи автокраж и период массового завоза нерастаможенных иномарок заставили автовладельцев по-новому взглянуть на выбор между КАСКО и ОСАГО. Ниже рассмотрим различия и разберемся в выгодах каждого вида страхования

Фото: pixabay.

Об обязательном виде страхования автогражданской ответственности знает каждый водитель: садиться за руль без ОСАГО запрещено по закону. В случае ДТП такой документ защитит пострадавших и частично или полностью покроет расходы на лечение и восстановление транспортного средства. Другими словами, виновнику аварии не придется покрывать ущерб, нанесенный другим водителям, но вот свои убытки придется восполнять самому.

Защита собственного автомобиля от аварии, угона, повреждений и других рисков – это добровольный выбор каждого водителя, который подкрепляется полисом КАСКО. Страховая компания АХА рекомендует оформить его тем, кто имеет небольшой водительский стаж или хочет оградить себя от расходов, связанных с непредвиденными ситуациями. К безусловным достоинствам КАСКО можно отнести:

защиту от любых рисков;

действие полиса не только на территории Украины, но и за ее пределами;

возможность оформления страховки в рассрочку.

Единственным сдерживающим фактором для большинства водителей является цена полиса КАСКО. Рекомендуем осознанно подходить к составлению договора, чтобы получить оптимальную защиту за разумные деньги.

Что же влияет на цену полиса? Например, количество и возраст водителей, которые будут управлять авто, рыночная стоимость машины, размер франшизы и другие факторы.

Понятие "франшиза" вызывает много вопросов. Под ним понимают часть убытка, которая не компенсируется страховой компанией и погашается водителем самостоятельно. В большинстве случаев применяется так называемая "безусловная франшиза", которая определяет фиксированную сумму, выбранную автовладельцем. Чем выше франшиза, тем ниже стоимость страховки. Такой расчет может быть удобным как для водителя, так и для страховой компании: клиент берет на себя посильные обязательства, при этом платит меньше за страховой полис, а страховщик избавляет себя от необходимости привлекать ресурсы на расчет и выплату относительно небольших сумм.

Многие страховые компании, в числе которых находится АХА, предлагают разные виды страхования КАСКО, среди которых клиент может выбрать оптимальный для себя. Например:

Все включено – страховка, которая покрывает максимальный перечень рисков;

КАСКО Light – упрощенная программа страхования, которая включает кражу авто, повреждения его в ДТП, вред, нанесенный стихийными бедствиями, и другие;

КАСКО Smart – современная программа страхования, которая предусматривает использование устройства, оценивающего стиль вождения. Выбор такого продукта позволяет не только улучшить водительские навыки и снизить риск аварий, но и получить скидку на страховой полис в размере до 30%;

КАСКО "Прямая Защита" – программа страхования, договор по которой оформляется вместе с полисом ОСАГО. Собственник полиса "Прямая защита" может рассчитывать на возмещение убытков в пределах 100 тыс. грн, причиненных его автомобилю в результате ДТП, в котором нет его вины, напрямую от АХА, то есть без обращения в страховую компанию виновника ДТП.

Оформляя договор КАСКО, стоит внимательно изучать перечень рисков, которые покрываются полисом, а также исключения, по которым выплаты производиться не будут. К последним часто относятся повреждения, возникшие от вождения в нетрезвом виде, порча салона в результате курения, террористические атаки и другие. Чтобы получить оптимальную страховую защиту, следует задавать вопросы страховщику, а также озвучивать свои ожидания от полиса.

Кроме широкого выбора программ КАСКО, компания "АХА Страхование" предлагает своим клиентам дистанционно оформить полис автогражданки. Электронный полис ОСАГО – это удобный современный продукт, который позволяет существенно сэкономить время. Оформить его можно самостоятельно через виртуальный сервис, а оплатить – через интернет-банкинг. Страховой полис будет храниться на электронной почте владельца и может быть распечатан в любой момент в случае необходимости. Согласно последним изменениям в Правилах дорожного движения, водитель транспортного средства не обязан иметь распечатанный полис ОСАГО, который был оформлен в электронном виде. По требованию сотрудника полиции полис может быть предъявлен в электронном виде на любом электронном носителе, например, смартфоне.

Электронный ОСАГО имеет такую же законную силу, как и классический полис. При наступлении страхового случая компания выплачивает сумму в пределах 100 тыс. грн на возмещение имущественных убытков потерпевшим и до 200 тыс. грн – на восстановление вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевших.

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