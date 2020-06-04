Защитить здоровье — что предлагают страховщики

Только за 2019 год было выплачено 3 млрд грн по договорам добровольного медицинского страхования

Эпидемия Covid-19 ударила по мировой системе здравоохранения, вскрыв многочисленные слабости и недостатки. И это при том, что в Европе и США давно существует система обязательного медицинского страхования, когда любой гражданин или его работодатель регулярно отчисляет деньги на случай болезни человека. О необходимости введения обязательного медицинского страхования в Украине говорят уже последние 20 лет, а воз и ныне там. Между тем страховщики исправно работают из года в год – только за 2019 год было выплачено 3 млрд грн по договорам добровольного медицинского страхования.

Какие же опции являются базовыми для полиса добровольного медицинского страхования? Вера Гичанова, заместитель директора департамента личного страхования компании ARX говорит следующее: "Базовыми являются скорая помощь и неотложный стационар, а также консьерж-сервис. За отдельную плату включаются также амбулаторная помощь и медикаменты".

В связи с карантином востребована оказалась услуга, ранее считавшаяся, скорее, экзотической. Речь идет о телемедицинской консультации – консультации профессиональных врачей по телефону, Skype, Viber. Есть целый ряд несложных ситуаций, в которых крайне желательна консультация врача, но провести ее можно удаленно, без личного физического контакта с пациентом. Клиент самостоятельно выбирает удобный канал связи с врачом. В ARX такая услуга доступна с 2017 года и сейчас спрос на нее существенно возрос, отмечают в страховой компании. "Такие услуги сейчас предоставляются рядом медицинских учреждений, они легитимны, и мы готовы и хотим включать телемедицину в продукты для физических лиц" – рассказывает Вера Гичанова.

Надо сказать, что полисы ДМС по умолчанию не покрывают лечение критических и особо опасных инфекционных заболеваний, таких как гепатит, туберкулез, холера, ВИЧ/СПИД, онкологические заболевания и т. д. С конца февраля 2020 года к числу таких заболеваний отнесен и коронавирус.

Однако украинские страховщики работают над тем, как помочь гражданам Украины в непростой ситуации. Покрыть расходы, связанные с лечением коронавируса, помогают программы страхования жизни, в которых включены и опции, связанные с COVID-19. Например, ARX предлагает новый продукт "Антивирус" – страхование на случай госпитализации с пневмонией любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) или преждевременного ухода из жизни в результате болезни.

Выплата по риску госпитализации составляет 10% от страховой суммы. Застраховаться могут люди в возрасте от 1 до 59 лет, которые не болеют диабетом и не имеют злокачественных новообразований. Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой ARX будет обязана выплатить страховое возмещение, – выбирается на усмотрение клиента, предлагаются варианты 25 000, 50 000, 100 000 и 200 000 гривен. Срок действия договора также можно выбирать: 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Страховое покрытие начнет действовать на 14-й день с момента заключения.

Продукт можно приобрести онлайн на сайте компании, без каких-то личных контактов, что очень упрощает жизнь в сегодняшних реалиях.

Глядя на развитие ситуации и COVID-19, ясно одно — спрос на добровольное медицинское страхование, а также на страхование жизни, скорее всего, будет расти. Украинцы уже поняли, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а поэтому приобретение страхового полиса уже рассматривается не как роскошь, а как насущная необходимость.

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